Antwerp FC blijft maar punten morsen en vooral de defensieve prestaties baren steeds meer zorgen. Na twaalf competitiewedstrijden heeft de Great Old al 26 tegendoelpunten geïncasseerd. Het pijnlijke gelijkspel tegen Zulte Waregem legde afgelopen weekend opnieuw een structureel probleem bloot.

Het leek zaterdagavond eindelijk nog eens een mooie avond te worden voor Antwerp FC. Op bezoek bij Zulte Waregem bouwden de Antwerpenaren een comfortabele 0-2-voorsprong uit. Een belangrijke driepunter leek binnen handbereik. Maar zoals wel vaker dit seizoen ging het helemaal mis. Zulte Waregem knokte zich terug tot 2-2, waardoor Antwerp opnieuw kostbare punten verspeelde.

Het was een bijzonder pijnlijke vaststelling voor trainer Marvin Compper, die zijn ploeg maar niet op de rails krijgt. De statistieken spreken inmiddels boekdelen. Antwerp slikte in twaalf competitiewedstrijden maar liefst 26 doelpunten. Dat betekent een gemiddelde van 2,17 tegendoelpunten per wedstrijd.

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Om dat cijfer in perspectief te plaatsen: als Antwerp aan hetzelfde tempo doelpunten blijft incasseren, zou de ploeg over dertig wedstrijden op liefst 65 tegentreffers uitkomen. Een bijzonder zorgwekkend vooruitzicht voor een club die nog niet zo lang geleden landskampioen werd en sindsdien amper nog kan bevestigen.

Nochtans ligt het probleem niet uitsluitend voorin. Antwerp scoorde zelf twintig keer, wat neerkomt op gemiddeld 1,67 doelpunten per wedstrijd. Het contrast is opvallend. The Great Old beschikt over voldoende aanvallende slagkracht om wedstrijden naar zich toe te trekken, maar slaagt er onvoldoende in om de eigen voorsprong vast te houden.

Druk op Marvin Compper neemt toe

Met twaalf punten uit evenveel wedstrijden blijft Antwerp hangen in de onderste regionen van het klassement. De druk op Marvin Compper neemt daardoor onvermijdelijk verder toe. We schreven eerder vanavond al dat het Antwerpse management de komende uren een héél cruciale afweging én bijhorende beslissing moet nemen.



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Bovendien oogt het komende programma bijzonder lastig. Zondag ontvangt Antwerp RSC Anderlecht op de Bosuil. Vervolgens wacht een bekerwedstrijd tegen OH Leuven. Het zijn wedstrijden waarin de Antwerpenaren niet alleen punten en resultaten nodig hebben, maar vooral moeten aantonen dat er defensief vooruitgang wordt geboekt.

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De vraag is ondertussen of het probleem met enkele tactische aanpassingen kan worden opgelost. Antwerp heeft niet alleen moeite met het verdedigen van de eigen zestien, maar laat tegenstanders ook te gemakkelijk terugkeren in wedstrijden. Dat gebeurde tegen Zulte Waregem opnieuw. Deze keer mét gevolgen voor de coach?