De strafschop die Anderlecht tegen OH Leuven kreeg, blijft voor heel wat discussie zorgen. Ook Sporza-journalist Peter Vandenbempt begrijpt niet hoe de VAR de beslissing uiteindelijk heeft goedgekeurd. Vooral de beelden van achter het doel overtuigen hem allerminst.

"Het valt natuurlijk echt niet uit te leggen dat die penalty finaal toch gevalideerd is door de VAR. Totaal onbegrijpelijk, wat mij betreft", was Vandenbempt bijzonder scherp in zijn analyse bij Sporza. Volgens hem had de videoreferee moeten ingrijpen.

Vandenbempt begrijpt VAR-beslissing niet

De journalist kan nog enigszins begrijpen dat scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui tijdens de wedstrijd naar de stip wees. "Dat de scheidsrechter fluit in die flipperkastfase en met de beweging die Pletinckx inderdaad maakte richting de bal, daar kan ik nog wel inkomen."

Maar de goedkeuring van de VAR vindt hij een ander verhaal. "Dat de VAR met die herhaling die iedereen intussen heeft gezien van achter het doel, niet wil zien wat iedereen ziet, namelijk dat het de schouder is. Ja, dat is onverdedigbaar." Jan Boterberg was de VAR van dienst, terwijl Bourdeaud'hui zelf niet naar het scherm ging kijken.

Ook Lardot moet uitleg geven

Vandenbempt kijkt dan ook uit naar de reactie van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot, die bij DAZN uitleg zal geven over de omstreden fase. "Misschien vindt hij het ook niet helemaal duidelijk, dat kan. Of net heel erg duidelijk zoals coach Vitor Bruno, want die vond het dan weer 100% penalty."

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Over de wedstrijd zelf was Vandenbempt overigens genuanceerder. Hij vond de overwinning van Anderlecht uiteindelijk verdiend op basis van een veel betere tweede helft, waarin onder meer Thelo Asgaard voor meer energie en diepgang zorgde. Ook Adriano Bertaccini kreeg lof: "Het meest open boek in ons voetbal. Daarom is hij ook de chouchou van de fans, denk ik."