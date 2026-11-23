Philippe Albert heeft zich bij Sudinfo bijzonder kritisch uitgelaten over de arbitrage tijdens Anderlecht-OH Leuven. De analist vond dat paars-wit de overwinning verdiende, maar was niet te spreken over de strafschop waaruit Adriano Bertaccini de enige treffer maakte.

“Dat was geen penalty. Met de beelden achter het doel is het duidelijk dat de bal op de schouder komt, of er nu een beweging is of niet”, oordeelde Albert. Vooral het feit dat de VAR de beslissing goedkeurde, stuitte hem tegen de borst.

Albert ziet ook verdienste in coaching van Vitor Bruno

Over de prestatie van Anderlecht was hij minder kritisch. “De eerste helft was er eentje om snel te vergeten, maar na de rust kreeg Anderlecht de beste kansen.” Albert had bovendien lof voor Vitor Bruno, die volgens hem niet te lang wachtte om bij te sturen.

“Daarom waardeer ik zijn coaching. Hij wacht niet tot het uur om in te grijpen”, stelde de analist. De keuzes met onder meer Winkler, Aasgaard en Bertaccini pakten volgens hem goed uit. Vooral Aasgaard maakte meer indruk dan Llansana.

“Bertaccini is opnieuw de redder”

Ook Bertaccini kreeg complimenten. “Hij krijgt opnieuw het etiket van redder opgekleefd, terwijl hij daar net zo snel mogelijk vanaf wil.” Volgens Albert hebben zijn doelpunten Anderlecht ondertussen al zes punten opgeleverd. “In de plaats van Sikan had Bertaccini zondag zeker niet misstaan, maar eigenlijk profiteert iedereen van zijn doelpunten, behalve hijzelf.”

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Toch bleef de analist vooral terugkomen op de rol van de VAR. “De VAR is er om de juiste beslissingen te nemen. De scheidsrechter op het veld kan zich vergissen, maar dan moet de VAR corrigeren als dat nodig is.” Albert vond de goedkeuring van de strafschop dan ook onbegrijpelijk. “Op ethisch vlak is het, met alle middelen die beschikbaar zijn, schandalig.”