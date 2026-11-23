Philippe Clement is opnieuw op dreef met Norwich City. Na een lastige competitiestart heeft de Engelse tweedeklasser zich helemaal herpakt. Al sluit de coach een terugkeer naar België niet uit.

Enkele weken geleden wankelde de stoel van Philippe Clement bij Norwich City. De competitiestart was allesbehalve goed te noemen. Daarenboven leek onze landgenoot ook de steun in de kleedkamer te verliezen.

Ondertussen won Norwich de laatste vier competitiewedstrijden. The Canaries zijn opgerukt naar een twaalfde plaats in het klassement én krijgen opnieuw voeling met de subtop in The Championship.

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Met andere woorden: Clement zit opnieuw stevig in het zadel op Carrow Road. Al sluit de coach een terugkeer naar België en naar de Jupiler Pro League niet uit.



"Ik sluit dat niet uit", aldus Clement bij Sporza. "Maar dan zal het Club Brugge moeten zijn die komt aankloppen. Club Brugge is niet alleen de club van mijn hart. Er lopen nog een pak mensen rond op de club waarmee ik een nauwe band heb."

Philippe Clement heeft nu één héél duidelijk doel

Al wil Clement focussen op Norwich. "Het doel is duidelijk. Ik wil op termijn met de club naar de Premier League. Dat is nu mijn prioriteit. Verder wil ik niet te veel vooruit plannen."