KAA Gent heeft zondag een bijzonder slechte zaak gedaan in de titelstrijd. De Oost-Vlamingen ging met 1-0 onderuit bij SK Beveren, dat ruim een halfuur met tien spelers moest voetballen. Wat een uitgelezen kans leek om de concurrentie onder druk te zetten draaide uit op een pijnlijke namiddag voor Rik De Mil en zijn spelers.

De nederlaag op de Freethiel kwam bijzonder ongelegen. KAA Gent begon aan de twaalfde speeldag met 28 punten uit elf wedstrijden en had zich stevig in de top van het klassement genesteld. Een overwinning tegen SK Beveren had De Buffalo's stevig in het spoor van Union SG genesteld.

Het draaide echter helemaal anders uit. De thuisploeg verloor na 55 minuten Arno Verschueren met een rode kaart, maar kwam in de 71ste minuut zelfs op voorsprong via Jearl Margaritha. Gent slaagde er vervolgens niet meer in de scheve situatie recht te zetten en ging onderuit op De Freethiel.

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Opvallend genoeg was de nederlaag niet uitsluitend het gevolg van een gebrek aan efficiëntie. De wedstrijdstatistieken tonen namelijk aan dat Beveren minstens evenveel aanspraak maakte op de overwinning. Gent trapte zeventien keer richting doel, tegenover vijftien pogingen van Beveren. Bij de grote kansen deed de thuisploeg het zelfs beter: twee tegenover één.

Dat zijn pijnlijke cijfers voor een ploeg die nadrukkelijk bovenaan wil meedraaien en zelfs Union en Club Brugge wil bekampen in de titelstrijd. De Mil was achteraf dan ook bijzonder streng. De trainer sprak over zijn eerste echte ontgoocheling van het seizoen en wees onder meer op het gebrek aan persoonlijkheid en daadkracht.

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Door de nederlaag blijft Gent steken op 28 punten uit twaalf wedstrijden. Union telt er 32, terwijl Club Brugge met 31 punten eveneens afstand neemt. Ook Charleroi heeft - ondanks puntenverlies tegen STVV - haasje-over gedaan met De Buffalo's.





De schade blijft voorlopig beperkt tot vier punten achterstand op de leider, maar Gent heeft vooral een uitgelezen mogelijkheid laten liggen om zelf een krachtig signaal te geven. Bovendien toont de partij tegen Beveren aan dat de jonge Gentse ploeg nog stappen moet zetten wanneer wedstrijden om geduld, maturiteit en efficiëntie vragen.

Géén crisis, maar KAA Gent kan dé beslissende stap (voorlopig) niet nemen

Eén nederlaag hoeft uiteraard geen crisis te betekenen. Gent heeft dit seizoen al meermaals bewezen over voldoende kwaliteiten te beschikken om met de top mee te strijden. Toch zal De Mil snel een reactie verwachten. Want wie daadwerkelijk wil meedoen voor de landstitel, kan zich dergelijke misstappen maar moeilijk veroorloven.