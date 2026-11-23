Het tragische overlijden van Jesus de Miguel heeft ook een bijzonder wrange nasleep gekregen voor een andere voetballer. Michel Owono, een dertigjarige verdediger van de Spaanse amateurclub Can Vidalet, wordt sinds het drama overspoeld met racistische berichten en bedreigingen. De reden? Mensen verwarren hem met de doelman die betrokken was bij de fatale botsing.

Op 2 november kwam FC Andorra-doelman Jesus Owono zwaar in botsing met Tenerife-spits De Miguel. Die laatste werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed een dag later. Michel Owono heeft helemaal niets met die wedstrijd te maken en is bovendien geen familie van de doelman. Toch kreeg hij vrijwel meteen verwijten en bedreigingen via sociale media.

Dagelijkse stroom aan racistische berichten

Aanvankelijk begreep de verdediger niet waarom onbekenden hem plots aanspraken over een zware tackle. Toen hij in de WhatsApp-groep van zijn ploeg vroeg of er een wedstrijd was, bleek dat Andorra tegen Tenerife speelde. Hij besefte dat hij voor de doelman werd aangezien. De berichten bleven echter binnenstromen, ook nadat het overlijden van De Miguel bekend raakte.

Owono besloot daarop publiekelijk te reageren. Hij betuigde zijn medeleven aan de familie van De Miguel, maar veroordeelde tegelijk de haat, het racisme en de bedreigingen die hij zelf ontving. "Ik kreeg zoveel haatberichten dat ik vreesde dat er iets met mijn familie of mijn partner zou gebeuren", vertelde hij aan The Athletic.

Ook zijn familie wordt geviseerd

De gevolgen zijn bijzonder ingrijpend. Zijn negentienjarige broer Roberto speelt bij de jeugd van Villarreal en kreeg het advies om de familienaam van zijn shirt te laten verwijderen, uit voorzorg. Michel Owono ontvangt naar eigen zeggen nog altijd dagelijks berichten. Hij wil daarom juridische stappen ondernemen tegen de personen die hem bedreigen.



De verdediger speelt al sinds zijn tiende bij Can Vidalet, een bescheiden club uit de buurt van Barcelona. Hij is er inmiddels een van de aanvoerders en krijgt veel steun van zijn club en andere teams. "Ik was dankbaar om te zien dat er nog een beetje menselijkheid bestaat", klinkt het. Een schrijnend verhaal dat aantoont hoe snel online haat zich tegen de verkeerde persoon kan keren.