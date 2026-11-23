Charles De Ketelaere was zondagavond met twee doelpunten een van de smaakmakers bij Atalanta tegen Inter. Coach Maurizio Sarri ziet de Rode Duivel al weken op een hoog niveau presteren en spaarde zijn lof niet.

Charles De Ketelaere kroonde zich zondagavond tot man van de match in het spectaculaire duel tussen Atalanta en Inter. De Rode Duivel maakte twee doelpunten in een wedstrijd die uiteindelijk op een indrukwekkende 4-4 eindigde.

De Ketelaere al een maand in vorm

De sterke prestatie tegen Inter kwam volgens Maurizio Sarri niet uit de lucht vallen. De Italiaanse coach ziet De Ketelaere al langer groeien en bevestigen bij Atalanta.

"Toen hij uitblonk bij de nationale ploeg, had hij ook al twee of drie goede wedstrijden bij zijn club gespeeld. Charles haalt nu al een maand een zeer hoog niveau", verklaarde Sarri op zijn persconferentie na afloop.

"Een buitengewoon potentieel"

De 67-jarige trainer lichtte vervolgens toe wat de voormalige Club Brugge-speler volgens hem zo bijzonder maakt. "Hij is fysiek sterk, technisch heel goed en beschikt over een buitengewoon potentieel."

Sarri ziet wel nog een duidelijk werkpunt voor de Belg. "Hij moet constanter worden, want zijn carrière werd tot dusver gekenmerkt door pieken en dalen. Hij heeft de ideale leeftijd om daarin stappen te zetten. Ik heb zelden een speler met zo veel potentieel gezien."



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Atalanta neemt het donderdag in de Conference League op tegen Borac Banja Luka. Voor De Ketelaere wacht daar een nieuwe kans om zijn goede vorm door te trekken en zijn coach opnieuw te overtuigen.