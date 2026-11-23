Het debuut van Mauricio Pochettino bij Manchester United draaide uit op een nachtmerrie. De 4-0-nederlaag tegen Liverpool zorgde niet alleen voor vernietigende reacties in de Engelse pers, maar ook voor een stevige discussie in de studio van Sky Sports. Vooral Roy Keane kon zijn woede niet bedwingen en richtte zijn pijlen op zijn voormalige ploegmaat Gary Neville.

The Telegraph omschreef de eerste wedstrijd van Pochettino met een pijnlijke autometafoor: “Nieuwe hoop, een nieuw tijdperk, een nieuw geloof. En toen vielen de wielen eraf, stortten de deuren in en ontplofte de motor.” Op Anfield werd zelfs al spottend gezongen: “Poch is at the wheel.” The Guardian stelde dan weer dat de hoop op beterschap bij United bijzonder snel was verdwenen.

Keane pikt relativering van Neville niet

Manchester United draaide uit op een nachtmerrie. De 4-0-nederlaag tegen Liverpool zorgde niet alleen voor vernietigende reacties in de Engelse pers, maar ook voor een stevige discussie in de studio van Sky Sports. Vooral Roy Keane kon zijn woede niet bedwingen en richtte zijn pijlen op zijn voormalige ploegmaat Gary Neville." target="_blank">De grootste rel ontstond bij Sky Sports. Neville had tijdens zijn commentaar opgemerkt dat de 4-0-nederlaag nog erger had kunnen uitdraaien, zeker omdat Manchester United een groot deel van de wedstrijd met tien spelers speelde na de uitsluiting van Leny Yoro. Dat schoot bij Keane volledig in het verkeerde keelgat.

“Als ik nog één keer hoor dat 4-0 niet zo slecht is omdat ze met tien stonden...”, brieste de Ier. “Heeft een ploeg dan nog nooit een resultaat gehaald met tien man? Natuurlijk kan dat!” Vervolgens richtte hij zich rechtstreeks tot Neville: “Gary Neville heeft honderden wedstrijden voor Manchester United gespeeld en vindt 4-0 blijkbaar aanvaardbaar? Wauw.”

Ook de supporters die hun spelers na afloop applaudisseerden, moesten het ontgelden. “Waarvoor applaudisseren ze eigenlijk? Voor die waardeloze prestatie? We geven het bestuur de schuld, de eigenaars en de trainers. Maar wanneer gaan de spelers eens verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen?”

Ook Pochettino krijgt kritiek na dramatisch debuut

Keane was nog niet klaar met zijn tirade. “Liverpool had er waarschijnlijk acht of negen kunnen maken. En iedereen komt van het veld met het idee dat vier tegendoelpunten nog meevallen? Ik krijg zin om te vloeken”, besloot hij. De discussie maakte duidelijk hoe groot de frustratie over het huidige United is.





Ook Pochettino ontsnapte niet aan kritiek. The Guardian vond zijn keuze om Matthijs de Ligt boven Harry Maguire te verkiezen een ernstige vergissing. Gary Neville was bovendien bijzonder hard voor de verdediging: “Wat De Ligt doet bij de rodekaartfase van Yoro is gewoon onvergeeflijk.”

De Argentijn zelf wees na afloop op de vroege uitsluiting en een vermeende penaltyfout op Bryan Mbeumo. “Het doet ontzettend veel pijn”, gaf hij toe. Toch wilde hij zijn spelers niet laten vallen: “We moeten het hoofd omhooghouden en die woede omzetten in energie.”