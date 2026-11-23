Rudi Garcia is nog steeds op zoek na een nieuwe uitdaging na zijn vertrek bij de Rode Duivels. De Fransman weigerde al enkele aanbiedingen en maakt héél duidelijk waar hij graag aan de slag wil gaan.

De uitschakeling van de Rode Duivels op het afgelopen WK tegen Spanje was meteen ook de laatste wedstrijd van Rudi Garcia in een dug-out. Sindsdien wacht de oefenmeester op een nieuwe uitdaging.

"Ik vind nog steeds dat we het heel goed hebben gedaan tegen Spanje", blikt Garcia in de Franse media terug op die laatste wedstrijd als bondsoach van België. "Dat was héél belangrijk voor mij."

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Garcia heeft Spaanse roots en wou dan ook geen mal figuur slaan. "Mijn Spaanse familie en vrienden hebben de wedstrijd uitteraard met extra belangstelling gevolgd. Ik kreeg achteraf veel berichtjes met felicitaties."



"Ik heb nog nooit in Spanje gecoacht", komt Garcia met een spontane sollicitatie op de proppen. "Ik spreek Spaans én ik zou graag in La Liga aan de slag gaan. Het is één van mijn ambities, net zoals ik de ambitie had om bondscoach te zijn op een WK."

Rudi Garcia weigerde enkele aanbiedingen

De voorbije maanden werd Garcia gelinkt aan verschillende clubs. De Schotse nationale ploeg en RC Lens deden de Fransman een concreet voorstel, maar de coach ging daar niet op in.