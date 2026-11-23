Anderlecht dreigt zijn reisschema voor de Europese verplaatsing naar Kreta te moeten aanpassen. Woensdag 25 november vindt in Griekenland een algemene staking plaats, die ook gevolgen kan hebben voor het vliegverkeer.

De Brusselaars bekijken daarom de mogelijkheid om al dinsdagavond naar Kreta te vertrekken. Helemaal zeker is die beslissing nog niet, maar de optie ligt wel op tafel.

Waarom leggen de Grieken het werk neer?

De staking is een nationale vakbondsactie voor hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en maatregelen tegen de stijgende levensduurte. Ook de luchtvaartsector neemt deel. Daardoor worden verstoringen op verschillende Griekse luchthavens verwacht.

Het gaat dus niet om een gewone transportstaking. Ook ambtenaren, leerkrachten en werknemers uit andere sectoren leggen het werk neer. Voor Anderlecht is vooral de mogelijke hinder voor het luchtverkeer een probleem.

Ook supporters moeten plannen aanpassen

Niet alleen de spelers en staf kunnen gevolgen ondervinden. Er worden ongeveer 700 Anderlecht-supporters verwacht op Kreta en ook zij proberen hun vluchten waar nodig om te boeken.

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De Brusselaars willen uiteraard vermijden dat de verplaatsing en de voorbereiding op het Europese duel in het gedrang komen. De komende uren moet duidelijk worden of Anderlecht effectief al dinsdagavond richting Griekenland trekt.