Thibaut Courtois heeft daags voor de Champions League-match van Real Madrid tegen PSV Eindhoven openhartig gesproken over zijn contractverlenging, José Mourinho en de beperkte kansen van doelmannen op de Gouden Bal.

Thibaut Courtois droomt ervan zijn volledige carrière af te sluiten bij Real Madrid. De Belgische doelman maakte dat duidelijk tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de Champions League-thuiswedstrijd tegen PSV Eindhoven.

"Ik wil hier mijn carrière beëindigen"

De Rode Duivel zette onlangs zijn handtekening onder een contractverlenging van één jaar, maar kijkt al verder dan die nieuwe einddatum. Courtois speelt sinds 2018 voor de Koninklijke en voelt zich duidelijk helemaal thuis in de Spaanse hoofdstad.

"Ik zou mijn carrière hier, bij Real Madrid, graag afsluiten", vertelde de 34-jarige keeper. Daarmee onderstreept hij nog maar eens zijn verbondenheid met de club waarmee hij onder meer de Champions League won.

Een andere Mourinho dan bij Chelsea

In Madrid werkt Courtois opnieuw samen met José Mourinho, die hij al kende uit zijn periode bij Chelsea. Volgens de Belg is de Portugese coach doorheen de jaren wel veranderd.

"Ik denk dat hij veranderd is. Bij Chelsea was hij intenser. Nu is hij meer ontspannen en weet hij spelers heel goed te motiveren", verklaarde Courtois, geciteerd door RNE Deportes.



Lees ook... Thibaut Courtois spreekt ambitie met KRC Genk uit én spiegelt zich aan... Club Brugge›

Als doelman heeft hij vanzelfsprekend minder dagelijkse contactmomenten met zijn coach dan de veldspelers. Toch weet Courtois perfect wat Mourinho van hem verwacht. "Hij praat uiteraard niet zo veel met mij als met de spelers op het veld, maar ik weet exact wat hij van mij verlangt."

Courtois ziet weinig hoop voor doelmannen bij Gouden Bal

De doelman werd ook gevraagd naar de Gouden Bal, die onlangs naar Harry Kane ging. Courtois eindigde zelf als zevende in de verkiezing van 2022 en won dat jaar wel de Yachine Trophy, de onderscheiding voor de beste keeper.

Volgens de Limburger maakt net het bestaan van die aparte trofee het nog moeilijker voor een doelman om ooit de Gouden Bal te winnen. "Een keeper zal de Gouden Bal nooit meer kunnen winnen", stelde hij scherp.

"In 2022 dacht ik dat ik hoger zou eindigen. Benzema verdiende het om te winnen, maar ik had op een betere klassering gerekend. Omdat keepers hun eigen prijs hebben, stemmen mensen niet op hen voor de Gouden Bal. Andere spelers uit mijn ploeg winnen dezelfde prijzen als ik, maar krijgen dan de stemmen in mijn plaats", besloot Courtois met een knipoog.