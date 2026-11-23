Thibaut Courtois is sinds enkele maanden een (minderheids)aandeelhouder bij KRC Genk. De ambities van de Rode Duivel met zijn Limburgse jeugdclub zijn héél duidelijk.

Sinds één juni 2026 is Thibaut Courtois via NXTPLAY Capital een aandeelhouder bij KRC Genk. Onze landgenoot heeft géén bestuurdersfunctie bij De Smurfen, maar zijn knowhow wordt wél gebruikt bij het maken van strategische keuzes.

Courtois steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij met Genk wil groeien. "Genk is vandaag al een goed geleide club", blaast de doelman van Real Madrid de loftrompet voor het huidige management. "Maar het is ons doel om altijd beter te doen."

Club Brugge is in België hét voorbeeld om te volgen. Ook voor Genk

"Kijk maar eens wat Club Brugge de voorbije tien heeft verwezenlijkt in België en in de Champions League", gaat Courtois verder in De Standaard. "Club Brugge is in België hét voorbeeld om te volgen. Ook voor Genk."

Toch wil Courtois met Genk ook blijven inzetten op een succesrecept. "Bij Genk ligt de focus op de jeugdopleiding en op de verdere ontwikkeling van jonge spelers. Dat vind ik belangrijk."

"Ik ben er zelf opgeleid", trapt Courtois een open deur in. "Net als bijvoorbeeld Kevin De Bruyne. Maar we willen ook meer regelmaat in de prestaties brengen én in de toekomst structureel meestrijden om de Belgische landstitel."