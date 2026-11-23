Romelu Lukaku beleeft voorlopig geen gelukkig avontuur bij Fenerbahçe. De Belgische spits werd met hoge verwachtingen naar Turkije gehaald, maar kan die voorlopig allerminst inlossen. Na opnieuw een teleurstellende prestatie tegen Kocaelispor klinkt de kritiek steeds luider.

Fenerbahçe bleef steken op een 2-2-gelijkspel en Lukaku kon nauwelijks zijn stempel drukken. Onze landgenoot bleef na een zwakke eerste helft in de kleedkamer. Hij kwam in die eerste 45 minuten amper tien keer aan de bal.

Slechts één doelpunt in zeventien wedstrijden

Vlak voor de rust leek Lukaku eindelijk nog eens te kunnen scoren. Hij werkte de bal tegen de netten, maar zijn tweede competitiedoelpunt werd afgekeurd omdat hij het leer met de hand had geraakt. Zo blijft zijn teller voorlopig bijzonder mager.

De Turkse media zijn dan ook niet mals. Fotomaç titelde maandag zelfs dat Lukaku 'vermist' is. De ervaren aanvaller speelde inmiddels zeventien wedstrijden voor Fenerbahçe, maar kon daarin slechts één keer scoren. Dat was tegen Alanyaspor.

Skriniar scoort vaker dan de spits

De vergelijking met ploegmaat Milan Skriniar maakt de situatie er niet beter op. De centrale verdediger zit inmiddels aan twee doelpunten, terwijl Lukaku blijft zoeken naar zijn vorm.

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Ook de supporters raken steeds meer teleurgesteld in de Belgische spits en dat laten ze ook merken. De vraag is of Fenerbahçe hem deze winter van de hand gaat willen doen.