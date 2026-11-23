Antwerp FC moet de komende uren een héél belangrijke knoop doorhakken. Blijft Marvin Compper aan als coach op De Bosuil? Het management van de roodhemden moet enkele cruciale afwegingen maken.

De statistieken van Antwerp FC spreken voor zich. The Great Old puurde dit seizoen amper twaalf punten uit twaalf wedstrijden. Amper drie keer kon er na het laatste fluitsignaal een (bescheiden) feestje worden gevierd.

Bovendien is elke misstap de komende weken héél duur. Antwerp, STVV, OH Leuven, Cercle Brugge, Zulte Waregem én KV Mechelen tellen evenveel punten. De nummers elf tot en met zestien in het klassement staan letterlijk op dezelfde tegel.

© photonews

Afgelopen zaterdag stond Antwerp met 0-2 voor bij Zulte Waregem. The Great Old gaf die voorsprong op tien minuten helemaal uit handen. Uit de lichaamstaal van Compper bleek dat de coach momenteel amper weet van welk hout de pijlen moeten worden gemaakt.

Bovendien is Compper een jonge coach die géén ervaring heeft met crisismanagement. De 41-jarige Duitser was bij zijn vorige werkgever telkens als assistent-coach actief. Met andere woorden: de verantwoordelijkheid lag nooit bij hem.

Krijgt Marvin Compper de tijd tot de jaarwisseling om het Antwerpse tij te keren?

Anderzijds wist Antwerp bij zijn aanstelling waaraan ze zijn begonnen. Laat ons eerlijk zijn: ook in de bestuurskamer had hem afgelopen zomer al moeten weten dat The Great Old niét in de top vijf zou meespelen.





Antwerp moet de komende uren een héél cruciale knoop doorhakken. Kiest Antwerp voor de broodnodige stabiliteit en krijgt Compper nog tot aan de winterstop de tijd om het tij te keren? Of wordt er meteen ingegrepen in Deurne-Noord?

Cruciale weken voor Antwerp FC

Het Stamnummer Eén speelt voor de jaarwisseling nog tegen achtereenvolgens RSC Anderlecht, RAAL La Louvière, OH Leuven en KAA Gent. Tegen De Wolven en de Leuvenaars moét er gewonnen worden, terwijl twee verliesbeurten tegen Anderlecht en Gent evenmin een optie zijn.

Welke keuze maakt Antwerp de komende uren? We blijven het herhalen: uren. The Great Old heeft de luxe niét om te wachten. De spelersgroep (én Compper) hebben nood aan duidelijkheid. En die duidelijk moét héél snel geschept worden.