Club Brugge ontvangt woensdagavond Liverpool FC in de Champions League. Een absolute topaffiche voor de Belgische landskampioen, maar ook een wedstrijd met een bijzonder interessante financiële inzet. Bij een overwinning kan blauw-zwart opnieuw 2,1 miljoen euro aan UEFA-premies opstrijken. En daar blijft het mogelijk niet bij. Waar stopt de blauw-zwarte teller dit seizoen?

Club Brugge is uitstekend aan zijn Europese campagne begonnen. Na vier wedstrijden telt blauw-zwart negen punten. Vooral de overwinningen tegen Internazionale FC, RC Lens en PSV spreken tot de verbeelding en zorgen ervoor dat de Europese topclubs met de nodige schrik naar het Jan Breydelstadion komen.

Die sterke prestaties leveren niet alleen sportieve voordelen op. Ook financieel heeft blauw-zwart al uitstekende zaken gedaan. Volgens de UEFA-verdeelsleutel voor de huidige Champions League-cyclus ontvangt een club 2,1 miljoen euro per overwinning in de competitiefase. Een gelijkspel levert 700.000 euro op. Dat betekent dat Club Brugge dankzij zijn drie overwinningen al 6,3 miljoen euro aan rechtstreekse prestatiepremies heeft verzameld.

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Woensdag komt daar mogelijk nog een stevig bedrag bij. Een overwinning tegen Liverpool zou de teller aan prestatiepremies op 8,4 miljoen euro brengen. Bij een gelijkspel stijgt het totaal naar zeven miljoen euro. Het financiële verschil tussen beide resultaten bedraagt dus liefst 1,4 miljoen euro.

Daarbij komt nog de vaste deelnamevergoeding. Iedere deelnemer aan de competitiefase ontvangt volgens dezelfde verdeelsleutel 18,62 miljoen euro. Club Brugge heeft daarmee al minstens 24,92 miljoen euro aan vaste deelname- en wedstrijdpremies opgebouwd, zonder rekening te houden met andere inkomsten.

Ook eindklassement is héél belangrijk voor de blauw-zwarte bankrekening

De financiële impact van de wedstrijd tegen Liverpool reikt echter verder dan de onmiddellijke wedstrijdpremie. De Europese voetbalbond beloont clubs namelijk ook op basis van hun eindpositie in de competitiefase. Hoe hoger een ploeg eindigt, hoe groter de bijkomende vergoeding.





Bovendien ontvangen de acht hoogst gerangschikte clubs een extra bonus van twee miljoen euro. Voor de nummers negen tot en met zestien bedraagt die bonus één miljoen euro. Een sterk resultaat tegen The Reds kan Club Brugge dus ook in de eindafrekening extra geld opleveren.

Waar zal de teller voor Club Brugge dit seizoen stoppen?

Daarnaast blijft kwalificatie voor de knock-outfase uiteraard een belangrijke doelstelling. Ook het bereiken van volgende rondes gaat gepaard met bijkomende financiële beloningen. Met nog wedstrijden tegen SSC Napoli, VfB Stuttgart en FK Bodo/Glimt voor de boeg, kan blauw-zwart zijn Europese inkomsten de komende maanden verder opdrijven.