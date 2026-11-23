De strafschopfase in Anderlecht-OH Leuven blijft voor discussie zorgen. Bij de Leuvenaars waren ze woedend nadat scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui naar de stip wees na een vermeend handspel van Pletinckx. Vooral de manier waarop die beslissing tot stand kwam, roept vragen op.

Op de televisiebeelden die we te zien kregen, was immers niet duidelijk vast te stellen dat Pletinckx de bal daadwerkelijk met de arm raakte. De VAR moet dus over andere camerabeelden hebben beschikt om met zoveel zekerheid tot een strafschop te besluiten. Jan Boterberg was gisteren de VAR van dienst.

Waarom ging Bourdeaud'hui niet zelf kijken?

Opvallend was vooral dat Bourdeaud'hui niet naar het VAR-scherm aan de zijlijn trok. Hij vertrouwde volledig op de informatie die hij vanuit het VAR-centrum kreeg en kende de strafschop toe. Nochtans benadrukt het scheidsrechtersdepartement regelmatig dat de uiteindelijke beslissing altijd bij de scheidsrechter op het veld ligt.

Net daarom was een eigen beoordeling van de beelden op zijn minst opmerkelijk geweest. Zeker bij een fase waarover zoveel discussie mogelijk is, had Bourdeaud'hui zelf kunnen bekijken wat er precies gebeurde. Een VAR-interventie is bedoeld om de scheidsrechter te helpen bij een duidelijke fout of een gemist incident, niet om zijn eigen verantwoordelijkheid volledig over te nemen.

Lardot moet straks mogelijk duidelijkheid scheppen

Bij OH Leuven waren ze bijzonder misnoegd over de beslissing. De Leuvenaars voelden zich benadeeld en de discussie over de strafschop zal ongetwijfeld nog een tijdje blijven nazinderen. Het is nu uitkijken naar de uitleg van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot, die straks bij DAZN tekst en uitleg zal geven.

Lees ook... Anderlecht-coach Vitor Bruno moet dringend een keuze maken: voetballers of werkers?›

Hopelijk krijgen we daarbij ook de beelden te zien waarop VAR Boterberg zich baseerde. Want zolang niet duidelijk is wat er vanuit de verschillende camerastandpunten te zien was, blijven er vraagtekens bestaan bij zowel de strafschopbeslissing als de keuze van Bourdeaud'hui om zelf niet naar het scherm te gaan.