Harry Kane zette zijn krabbel onder een nieuw contract dat hem tot medio 2029 bij Bayern München zal houden. De 33-jarige aanvaller wordt op die manier meteen de bestbetaalde speler op de Europese velden.

Bayern München schat Harry Kane naar waarde. Der Rekordmeister bood de 33-jarige aanvaller de contractverlenging al aan voor zijn (onverwachte) winst van de Gouden Bal.

Kane schrijft volgens The Athletic ieder jaar 33 miljoen euro bij op zijn bankrekening. Daarmee is de 125-voudig Engels international de bestbetaalde speler in Europa.

Het Europese podium wordt vervolledigd door Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé én Vinicius Junior. De aanvallers van respectievelijk Manchester City en Real Madrid krijgen jaarlijks 32 miljoen euro en 31 miljoen euro betaald.

1 Harry Kane



Lees ook... Aan deze vragen had Jeremy Doku zich niet verwacht voor CL-duel: "Sappig nieuws voor jullie..."› Bayern München 33 miljoen euro 2 Erling Braut Haaland Manchester City 32 miljoen euro 3 Kylian Mbappé Real Madrid 31 miljoen euro Vinicius Junior Real Madrid 31 miljoen euro 5 Rodi FC Barcelona 27 miljoen euro 6 Lamine Yamal FC Barcelona 23 miljoen euro 7 Jamal Musiala Bayern München 22 miljoen euro- 8 Virgil van Dijk Liverpool FC 21 miljoen euro Enzo Fernandez Manchester City 21 miljoen euro 10 Jude Bellingham Real Madrid 20 miljoen euro

Wereldwijd is Kane dan weer niét de grootverdiener. Cristiano Ronaldo verdient bij Al Nassr FC maar liefst 247 miljoen euro per jaar. Voor de duidelijkheid: dat bedrag is inclusief bonussen en andere premies.

In Saoedi-Arabië is er overigens héél véél geld te verdienen. Sadio Mano verdient bij datzelfde Al Nassr FC 49 miljoen euro per jaar. Pikant detail: de Saoedische topclub kampt met een torenhoge schuldenberg en zoekt een overnemer.

Kalido Koulibaly ziet jaarlijks dan weer 43 miljoen euro van Al Hilal SFC op zijn bankrekening verschijnen. Diezelfde Saoedische topclub betaalt Sergej Milinkovic-Savic dan weer 31 miljoen euro per jaar.