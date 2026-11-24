Ewoud Pletinckx was zondag een van de hoofdrolspelers in de veelbesproken penaltyfase tijdens Anderlecht-OH Leuven. De verdediger kreeg achteraf heel wat complimenten voor de manier waarop hij de discussie benaderde. Ook een dag later bleef hij opvallend rustig onder alle aandacht.

De OHL-verdediger hield na de wedstrijd een beheerst relaas over het bewuste contact. Hij hield vol dat de bal hem op de schouder raakte en niet op de arm. De beelden en de toegekende strafschop zorgden voor heel wat discussie.

Iedereen wil zijn schouder zien

Ook maandag in Leuven kon Pletinckx niet ontsnappen aan de vragen over de fase. Wie hem tegenkwam, wilde uiteraard weten waar de bal hem precies had geraakt. De verdediger moest meermaals zijn schouder aanwijzen om zijn verhaal kracht bij te zetten.

Zelfs tijdens een bezoek aan de Delhaize werd hij aangesproken. Daar ging hij met de glimlach op de foto, met zijn hand demonstratief op de schouder. De beelden van de bewuste fase waren dus nog lang niet vergeten.

Met de glimlach door de heisa

Pletinckx maakte er geen probleem van en bleef vriendelijk tegenover iedereen die hem aansprak. Net die zelfbeheersing wordt door heel wat mensen geapprecieerd.

Terwijl de penaltydiscussie blijft nazinderen, slaagt de OHL-verdediger erin om de aandacht met de glimlach te ondergaan.



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