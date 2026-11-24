Sebastiaan Bornauw heeft zich tijdens de beladen derby tussen Hamburg en Werder Bremen niet bepaald van zijn beste kant laten zien. De Belgische verdediger kreeg het tijdens de wedstrijd plots aan de stok met ploegmaat Nicolás Capaldo. De beelden van de opvallende ruzie gaan ondertussen rond op sociale media.

De discussie ontstond na een defensieve interventie. Bornauw en zijn Argentijnse ploegmaat, die ook aanvoerder is, gingen daarbij bijzonder fel met elkaar in de clinch. De gemoederen raakten zo verhit dat de Rode Duivel zijn collega zelfs tegen de borst en nek duwde.

Ruzie met dramatische gevolgen

Capaldo liet dat niet zomaar gebeuren en duwde de hand van Bornauw woedend weg. De opvallende scène speelde zich af in het eigen strafschopgebied en zorgde voor heel wat onrust in de Hamburgse defensie.

🚨 ÇA A CHAUFFÉ ENTRE DEUX JOUEURS DU HSV ! 😳 En plein derby face au Werder, Nicolás Capaldo 🇦🇷 et Sebastiaan Bornauw 🇧🇪 ont eu une vive altercation ! Après une intervention défensive, les deux coéquipiers se sont vivement invectivés. Bornauw a même poussé son capitaine au niveau du torse et du cou, avant que Capaldo ne repousse sa main avec colère. PIRE DANS TOUT ÇA ? Ils encaissent un but quelques secondes après cette altercation ! 😬 SPORT BILD 📰 #SVW 🟢⚪️ https://t.co/0Y2uY3awUn — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 24, 2026

De gevolgen lieten amper enkele seconden op zich wachten. Terwijl de verdedigers nog zichtbaar van hun stuk waren gebracht door de onderlinge ruzie, sloeg Werder Bremen toe en scoorde het. Een bijzonder ongelukkig moment voor Bornauw en zijn aanvoerder.

Zware nederlaag in de derby

De ruzie bleek uiteindelijk slechts een onderdeel van een bijzonder pijnlijke avond voor Hamburg. De ploeg ging met maar liefst 4-0 onderuit tegen de grote rivaal uit Bremen.





Hamburg blijft daardoor op de twaalfde plaats in de Bundesliga staan. Voor Bornauw wordt het ongetwijfeld belangrijk om de plooien met zijn ploegmaat snel glad te strijken na een derby die zowel sportief als intern bijzonder pijnlijk uitdraaide.