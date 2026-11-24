Woensdag staat er opnieuw een topduel op het programma in Jan Breydel. Club Brugge ontvangt dan grootmacht Liverpool. En dus zal ook de hele Europese top aanwezig zijn in het stadion om er het nodige scoutingswerk te gaan doen.

Er zijn scouts die dat doen in functie van de volgende wedstrijden in Engeland, België of de Champions League om zo te weten te komen waar de sterktes en zwaktes van Club Brugge en Liverpool al dan niet precies liggen. Maar daar blijft het niet bij.

Alle topscouts in de tribune voor Nicolo Tresoldi van Club Brugge

Integendeel: er zijn ook veel scouts die aanwezig zijn om te komen kijken naar bepaalde spelers in het bijzonder. Daarbij is Nicolo Tresoldi een naam die de laatste weken veelvuldig over de lippen is gegaan bij heel wat topploegen. En dus verwachten zij ook wel wat van de spits tegen Liverpool.

Bij de vorige wedstrijden zaten Manchester City, AC Milan, Chelsea en veel andere ploegen al voor hem in de tribunes. Ondertussen is ook de interesse van Bayern München - mede door het uitvallen van Harry Kane - groter geworden.

Niemand mag vertrekken bij Club Brugge deze winter

Heel Europa aast op Nicolo Tresoldi. En wat wil hij zelf? Hij lijkt er voorlopig nog niet uit te zijn over wat zijn favoriete bestemming dan wel moet gaan worden. Voor Club Brugge lijkt er sowieso een transferrecord op komst te gaan zijn.

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Alleen zal dat pas volgende zomer het geval zijn, want deze winter mag de Duitse Italiaan of Italiaanse Duitser niet vertrekken. Meer zelfs: Bart Verhaeghe en co zouden zich sterk maken dat ze deze winter niemand laten vertrekken. De droom richting kwartfinales van de Champions League én een nieuwe titel in België willen ze zo helpen levendig houden.