De mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht houdt de gemoederen al maanden bezig. Niet alleen als speler, maar mogelijk ook als mentor voor de jonge garde van Sporting. Jean Kindermans gaf meer uitleg.

Anderlecht zag de voorbije jaren heel wat veranderingen binnen de clubstructuur, maar haalde tegelijk ook verschillende bekende gezichten terug naar het Astridpark. De comeback van Jean Kindermans werd met veel verwachtingen onthaald. Nu gaat alle aandacht naar een eventuele terugkeer van Romelu Lukaku.

Kunnen Kindermans en Lukaku in de toekomst opnieuw samenwerken om jonge talenten te begeleiden? Big Rom kreeg als jeugdspeler zelf advies van de gerenommeerde jeugdopleider. Naar het voorbeeld van Vincent Kompany lijkt het moeilijk voor te stellen dat Lukaku na zijn actieve carrière uitsluitend als voormalig speler aan Anderlecht verbonden zou blijven.

Welke functie krijgt Lukaku bij Anderlecht?

"Ik maak geen plannen op lange termijn", vertelde Kindermans bij DAZN. "Ik weet wel waar we met onze jeugdopleiding naartoe willen. Daar zal ik me voor 200 procent voor inzetten, samen met een bijzonder competente ploeg."

De man die opnieuw mee richting geeft aan Neerpede bevestigde wel dat de keuzes van Lukaku invloed kunnen hebben op de toekomstplannen van paars-wit. "Hoe lang we dit nog zullen doen? Dat zal Romelu zelf beslissen."

Regelmatig contact tussen Kindermans en Big Rom

Over de precieze invulling van een mogelijke terugkeer van Lukaku bestaan nog veel vragen. Kindermans onderhoudt wel geregeld contact met de Belgische topschutter. "Zoals veel spelers van zijn leeftijd denkt hij na over wat hij na zijn loopbaan zal doen. We praten daar regelmatig over. Romelu is echt bezeten door voetbal: ik zie hem niets anders doen."





Geeft Jean Kindermans ooit de fakkel door aan Lukaku, nadat hij destijds mee aan de basis stond van diens spelerscarrière? "Dat zou mooi zijn, maar ik moet ook tijd zien te maken voor mijn kleinkinderen", glimlachte hij.