Anderlecht wil zijn infrastructuur grondig moderniseren. De Brusselaars plannen een volledig nieuw trainingscomplex voor de A-kern en de RSCA Futures, terwijl ook de bestaande site in Neerpede een stevige facelift krijgt. Het totale prijskaartje bedraagt iets meer dan 30 miljoen euro. De ambitie is om alles uiterlijk tegen 2030 af te ronden, schrijft HLN/Le Soir.

Het grootste deel van de investering, 20 tot 25 miljoen euro, gaat naar een nieuw oefencomplex aan de Olympische Dreef. De eerste ploeg en de Futures krijgen daar hun eigen faciliteiten. De jeugdacademie verhuist naar de huidige trainingssite, die in 2011 werd geopend.

Ook bestaande site krijgt miljoeneninjectie

Die infrastructuur is intussen te klein geworden en wordt daarom eveneens aangepakt. Anderlecht voorziet daarvoor nog eens 5 tot 10 miljoen euro. Er komen onder meer extra kleedkamers, een cafetaria, ontvangstruimtes voor ouders en nieuwe kunstgrasvelden. Zo moeten ook de jeugdploegen tot en met de U18 betere omstandigheden krijgen.

De uitvoering wordt wel een complexe operatie. Op de site aan de Olympische Dreef zijn verschillende partijen betrokken, waaronder sportclubs, een recreatiepark en het Jesse Owensstadion. Ook bestaande overeenkomsten en erfpachten moeten geregeld worden. De vergunningsaanvraag wordt binnenkort ingediend.

Anderlecht wil inhaalbeweging maken

Tijdens de werken moet de dagelijkse werking blijven doorgaan. Een tijdelijke verhuis van de A-kern naar het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke behoort daarom tot de mogelijkheden, aldus HLN/Le Soir. Anderlecht wil het nieuwe trainingscentrum uiterlijk tegen 2030 openen.



Met de investering wil paars-wit ook de achterstand op concurrenten wegwerken. KRC Genk opende onlangs zijn nieuwe trainingscentrum na een investering van 20 miljoen euro, terwijl Club Brugge in Westkapelle al over moderne faciliteiten beschikt. Een nieuw stadion is voorlopig geen prioriteit: de focus ligt volledig op de toekomst van Neerpede.