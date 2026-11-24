De wintermercato komt stilaan dichterbij en bij Antwerp weten ze waar de grootste werkpunten liggen. De sportieve cel wil in januari twee problemen aanpakken met één gerichte transfer: extra defensieve kwaliteit én ervaring toevoegen aan de ploeg.

Vooral achterin loopt het momenteel mis. Antwerp slikte al 26 doelpunten in twaalf competitiewedstrijden. Alleen Westerlo en La Louvière deden nog slechter. Ook de linksbackpositie blijft een aandachtspunt.

Gebrek aan stabiliteit en leiderschap

Centraal achterin brachten de komst van Van Helden en Cortés voorlopig niet de verhoopte stabiliteit. Ook Tsunashima heeft nog niet de nodige stappen gezet. De Great Old beseft dat er meer kwaliteit nodig is om de defensieve problemen op te lossen.

Daarnaast mist de jonge ploeg iemand die de boel op sleeptouw neemt. In de zomer greep Antwerp naast ervaren middenvelder Nemanja Gudelj. Vermeeren blijkt voorlopig niet de leider die de ploeg nodig heeft, terwijl Frey niet het niveau haalt om een onbetwiste titularis te zijn.

Eén profiel moet twee problemen oplossen

Daarom speurt Antwerp naar een ervaren leider centraal achterin, schrijft GvA. Dat profiel moet niet alleen de defensie versterken, maar ook de jonge spelers bij de hand nemen en tijdens wedstrijden de nodige sturing geven.



Een dergelijke speler vinden in januari wordt geen eenvoudige opdracht. In België ligt dat profiel niet zomaar voor het grijpen en buitenlandse kandidaten hebben mogelijk een gebrek aan wedstrijdritme. De sportieve cel hoopt intussen dat de resultaten in de resterende vijf wedstrijden van 2026 de druk wat kunnen verlichten.