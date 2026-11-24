Hoe moet het verder met Royal Antwerp FC? Dat is de vraag van de week zo'n beetje na het pijnlijk puntenverlies van The Great Old op bezoek bij Zulte Waregem. Toch is er ook goed nieuws te melden bij stamnummer 1. Zo hebben ze een speler langer vastgelegd, waardoor die tot juni 2029 aan de club verbonden blijft.

Aaron Ibrahim heeft zijn contract weten te verlengen bij Royal Antwerp FC. Dat meldde stamnummer 1 via de sociale media. Op X waren ze dan ook in de wolken met de contractverlenging tot juni 2029 voor de 18-jarige linksachter.

"De linksachter kwam afgelopen seizoen uit voor onze U18 en sloot deze zomer aan bij de A-kern voor de zomerstage en de wedstrijden in Engeland. Tijdens de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen tegen PSV scoorde Aaron bovendien een fantastische volley!"

𝐀𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐈𝐛𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 (𝟏𝟖) 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐛𝐢𝐣 𝐑𝐀𝐅𝐂! ✍️🔴⚪ https://t.co/wmhzLE3B0V — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 24, 2026

"Aaron heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2029. Gefeliciteerd met je nieuwe contract, Aaron!", zijn ze bij Antwerp enorm tevreden over wat de speler heeft gedaan. Links en rechts was er al wat interesse in hem, maar hij blijft dus bij Antwerp.

Antwerp ontgoocheling van het seizoen tot dusver?

De voorbije maanden zat de jonge linksachter al in de A-kern van Antwerp. Door wat blessures links en rechts kon hij zijn definitieve doorbraak tot op heden nog niet echt vieren, maar Toby Alderweireld en co lijken dus wel in hem te geloven.





Wat de toekomst gaat brengen voor hem, zijn coach Marvin Compper en Antwerp in het algemeen? Dat zal nog moeten blijken. De ploeg staat met 12 punten uit evenveel wedstrijden voorlopig op een teleurstellende twaalfde plaats in het klassement.