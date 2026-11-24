De eerste voorbereidende werken voor het nieuwe stadion van Club Brugge zijn al gestart, maar voor de volgende fase moet blauw-zwart nog één belangrijke stap zetten. De club beschikt sinds juli over een uitvoerbare vergunning, maar de definitieve erfpachtovereenkomst met Stad Brugge is nog niet afgerond. En wat met Cercle Brugge ondertussen?

De aanleg en het onderhoud van de omgeving rond het stadion moeten geregeld worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om het dossier al in oktober aan de gemeenteraad voor te leggen, maar dat werd uiteindelijk november.

Stad Brugge werkt laatste details af wat Club Brugge betreft

De effectieve bouwwerken voor Club Brugge stonden sowieso niet meer voor dit jaar gepland. Club Brugge schoof de start daarvan eerder al op naar begin 2027. De lopende onderzoeken op de site kunnen ondertussen doorgaan en passen binnen de verdere voorbereiding van het stadionproject.

Maar wat met Cercle Brugge? Het vertrek van Cercle Brugge van de trainingsvelden op de site is belangrijk voor de plannen van blauw-zwart. Daardoor krijgt Club Brugge voor het eerst de volledige controle over het terrein waarop het nieuwe stadion moet komen.

Wat gaat stad Brugge doen met Cercle Brugge?

De stad Brugge is momenteel aan het onderhandelen over een stuk grond op Sint-Pieters voor Cercle Brugge. De gesprekken daartoe zouden volop aan de gang zijn. "We willen ook de toekomst van Cercle veilig stellen", aldus burgemeester De Fauw.



Cercle Brugge is van plan een compact stadion te bouwen met zo'n 10.000 zitplaatsen. Dat zou er kunnen komen op de site die de stad nu op het oog heeft. De Vereniging zou een pachtovereenkomst krijgen van vijftig jaar, weet Het Laatste Nieuws.