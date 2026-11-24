Dinsdagavond stonden er twee vroege wedstrijden op het programma in de Champions League. De zege van Galatasaray tegen Aston Villa kan bijzonder gunstig uitdraaien voor Club Brugge in de strijd om een plaats bij de eerste acht.

Aston Villa begon sterk aan zijn Champions League-campagne. De Engelsen wonnen op de eerste speeldag nog op Jan Breydel van Club Brugge en pakten vervolgens negen punten uit hun eerste drie wedstrijden. Vlak voor de interlandbreak liep de ploeg uit Birmingham echter tegen een eerste nederlaag aan, waardoor ze op gelijke hoogte met Club Brugge bleven staan.

Ook dinsdagavond kon Aston Villa die reeks niet opnieuw op gang trekken. Op bezoek bij Galatasaray verloren de Villans met 1-0, hun tweede opeenvolgende nederlaag in de league phase. Deniz Gül besliste de wedstrijd in het laatste kwartier met het enige doelpunt van de avond, in de 77e minuut.

Club Brugge kan Aston Villa voorbij

Door die nederlaag blijft Aston Villa, voorlopig zevende in de league phase, steken op negen punten. Club Brugge krijgt woensdag tegen Liverpool dus een uitgelezen kans om over de Engelse club te springen.

Bij winst zetten de Blauw-Zwarten niet alleen Aston Villa, maar ook Liverpool op drie punten. Zelfs een gelijkspel kan voldoende zijn om de ploeg uit Birmingham voorbij te steken. In dat geval zou Aston Villa uit de top acht vallen.

Daarbij spelen uiteraard ook de resultaten van de andere teams met acht of negen punten een rol. Toch is het voor Club Brugge alvast positief dat een rechtstreekse concurrent punten heeft laten liggen, nog voor de aftrap tegen Liverpool.



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Bodø/Glimt houdt hoop op top 24 levend

In de andere vroege Champions League-wedstrijd ontving Bodø/Glimt het Oostenrijkse LASK Linz. Lange tijd leek het duel op een brilscore af te stevenen, maar de Noren sloegen alsnog toe in de 90e+2 minuut. Dankzij die late treffer klimt Bodø/Glimt naar de zestiende plaats en blijft een stek in de top 24 binnen bereik.