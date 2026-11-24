Freddie Potts kijkt bijzonder uit naar de Champions League-clash tussen Club Brugge en Liverpool. De Engelse middenvelder schoof dinsdag samen met coach Ivan Leko aan voor de persconferentie en liet meteen verstaan dat hij niet alleen naar Jan Breydel komt om zijn landgenoten te bewonderen. Hij gelooft in de kansen van blauw-zwart.

Potts maakte afgelopen zomer de overstap van West Ham naar Club Brugge. Na een wat moeizame start groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld. Tegen Liverpool krijgt hij een bijzondere affiche voorgeschoteld.

Potts gelooft in Brugse kansen

"Bij de loting hoopte ik natuurlijk op een wedstrijd tegen een Engelse ploeg. Dat is gelukt", vertelde hij. "We kennen de kwaliteiten van Liverpool en staan voor een uitdagende wedstrijd. Maar dat geldt ook voor de tegenstander. We hebben zeker een goede kans."

Club Brugge is bovendien al elf wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities. Potts speelde in tien van die duels de volledige wedstrijd. "Winnen is hier eigenlijk altijd het minimum. Ook in de Champions League hebben we drie van onze vier wedstrijden gewonnen. Dat geeft natuurlijk vertrouwen."

Respect voor Club groeit in Engeland

De middenvelder merkt ook dat Club Brugge steeds meer aanzien krijgt aan de overkant van het Kanaal. "Mensen zijn er intussen niet meer verrast door onze prestaties. Club doet het de laatste jaren traditioneel goed in de Champions League."

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Voor Potts is de confrontatie met Liverpool dan ook een opportuniteit. "Morgen is nog eens een kans om te tonen wat we kunnen op het hoogste niveau", besloot de Engelsman.