Het wordt opnieuw een belangrijke week voor het Belgisch voetbal. In Europa gaan we op zoek naar nog meer punten voor de coëfficiënt, overwinningen in functie van Europese overwinteringen en heel wat prijzengeld. Wat mogen we verwachten van de Belgische teams?

Drie Europese competities met in totaal 108 ploegen en dus 54 wedstrijden. Ook deze week wordt het weer smikkelen en smullen op dinsdag, woensdag en donderdag. Club Brugge opent de Belgische debatten op woensdag tegen Liverpool.

Donderdag neemt Union SG het in eigen huis op tegen Lech Poznan en trekt RSC Anderlecht op bezoek bij OFI Kreta - voor beiden opnieuw een belangrijk duel. STVV trekt naar Hajduk Split, KAA Gent ontvangt Rode Ster Belgrador dan weer in de Conference League.

Belgische ploegen staan voor nieuwe geniale week in Europa

Voor Club Brugge dus sowieso de moeilijkste opdracht ook deze speeldag, maar alle vijf de ploegen mogen zich niet kansloos noemen. En op die manier kunnen ze opnieuw gaan sprokkelen, ook wat betreft het aantal overwinningen.

Na de vorige speeldag stonden de Belgen op een gedeelde tweede plaats qua aantal overwinningen. Al 19 keer werd gewonnen over alle Europese competities en voorrondes heen, evenveel als Nederland en Portugal.







Enkel Engeland staat nog hoger met liefst 24 overwinningen, maar zij hebben natuurlijk wel negen ploegen in Europa. Nederland heeft er zes, België en Portugal dan weer vijf. Minder kansen om overwinningen te gaan pakken dus.

En ook geldelijk gaat het goed met de Belgische teams. De tijd waarin je in de tweede en/of derde Europese Beker niet uit de kosten kwam? Dat is al lang gepasseerd. STVV en Gent pakten al een flinke appel voor de dorst en dat is 'maar' in de Conference League.

De vetpotten van de Europese competities zijn groter dan ooit

RSC Anderlecht staat al op negen miljoen euro in de Europa League, voor Union SG zitten we door de 10 op 12 al boven de tien miljoen euro. En dat kan de komende weken en maanden nog veel meer gaan worden voor beide ploegen.

En dan is er nog de Champions League, waar de echte vetpotten zitten. Als startpremie voor de League Phase kreeg Club Brugge al meteen 18,62 miljoen euro. Daar komt een geschatte 16,5 miljoen euro uit de zogenaamde value pillar bovenop, een bedrag dat rekening houdt met eerdere Europese prestaties en de commerciële en televisiewaarde.

Ook op het veld wordt er stevig gecasht. Elke overwinning in de League Phase is goed voor 2,1 miljoen euro. Met drie zeges heeft Club Brugge zo al 6,3 miljoen euro aan wedstrijdpremies verzameld. Daardoor zit blauw-zwart nu al boven de 41 miljoen euro - en het laatste woord is uiteraard nog lang niet gezegd.