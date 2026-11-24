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Francis Amuzu heeft zich in Brazilië in de kijker gespeeld. De voormalige aanvaller van Anderlecht opende de score in de 0-2-zege van Gremio tegen Santos, de ploeg van Neymar.

Amuzu had amper dertien minuten nodig om toe te slaan. Na een snelle tegenaanval werd hij diep gestuurd door Carlos Vinicius. Hij schakelde Rodinei op snelheid uit en bleef ondanks een evenwichtsverlies doorgaan.

Amuzu maakt het verschil tegen Santos

In het strafschopgebied bleef de flankaanvaller koelbloedig en werkte hij de bal voorbij doelman Diógenes. Het was al zijn derde doelpunt van het seizoen. Achteraf werd hij bovendien verkozen tot man van de wedstrijd.

Neymar probeerde zijn stempel te drukken, maar kende geen gelukkige avond. Een gescoorde vrije trap werd afgekeurd omdat de scheidsrechter vooraf al had gefloten.

Gremio doet uitstekende zaak

Martin Braithwaite legde in de 77ste minuut de eindstand vast vanaf de strafschopstip. De Deen had de penalty zelf afgedwongen en bezegelde zo de belangrijke overwinning.



Dankzij de drie punten klimt Gremio uit de degradatiezone en zet het een belangrijke stap richting het behoud. Santos blijft intussen op de negende plaats hangen.