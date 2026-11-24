Tien jaar na zijn veelbesproken transfer naar Anderlecht blijft Nicolae Stanciu nadrukkelijk aanwezig in het profvoetbal. De Roemeense international keert nu terug naar zijn thuisland. En dat gaat daar niet zonder slag of stoot.

Anderlecht legde in 2016 maar liefst 11 miljoen euro op tafel om Nicolae Stanciu weg te halen bij Steaua Boekarest. De creatieve middenvelder arriveerde als grote naam in Brussel, maar kon die torenhoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. Zijn verfijnde techniek stond buiten kijf, al bleek zijn gebrek aan snelheid een duidelijke handicap in de Jupiler Pro League.

Na anderhalf seizoen trok de landskampioen van toen de stekker uit het avontuur. Stanciu verhuisde voor ongeveer een derde van de oorspronkelijke transfersom naar Sparta Praag. Daarna bouwde hij een bijzonder internationaal parcours uit, met passages bij Slavia Praag, clubs in Saudi-Arabië en een avontuur in China.

Van Genua terug naar China

In juli 2025 kreeg Stanciu nog een nieuwe kans in een grote Europese competitie. Genoa haalde de Roemeen naar de Serie A, maar veel speelminuten leverde dat niet op. Hij kwam er slechts vier keer in actie in de competitie en vertrok al tijdens de wintermercato.

Bij Dalian Yingbo in China vond de voormalige Anderlecht-speler vervolgens opnieuw zijn ritme. Stanciu stond er bijna voortdurend op het veld en had een rechtstreeks aandeel in meer dan dertig procent van de doelpunten van zijn ploeg.

Stanciu kiest voor Universitatea Cluj

Het Chinese seizoen eindigde bovendien met een verrassende landstitel voor Dalian Yingbo, dat mee profiteerde van de 0 op 12 van de concurrent. Voor Stanciu werd het een fraai afscheid, want hij maakte nadien zijn vertrek bekend.





De 33-jarige spelmaker uit Craiova heeft nu een contract voor tweeënhalf jaar ondertekend bij Universitatea Cluj. Daarmee keert hij, exact tien jaar na zijn transfer naar Anderlecht, opnieuw terug naar de Roemeense competitie.

https://t.co/h51YOA5MDQ — Eastern Uprising (@UprisingEastern) November 23, 2026

Die keuze beroert de gemoederen in Roemenië. Stanciu is nog altijd een vaste waarde én aanvoerder bij de nationale ploeg, waardoor meerdere clubs hem wilden inlijven. Ook Steaua Boekarest en Universitatea Craiova hadden belangstelling, maar de ervaren middenvelder koos uiteindelijk voor Cluj.