Acht jaar na de start van Operatie Zero heeft de fiscus nog maar 42 miljoen euro geïnd van de bijna 140 miljoen euro aan opgelegde belastingen en boetes. Het voetbalschandaal rond fraude en witwassen blijft daarmee ook vandaag nog nazinderen.

De Bijzondere Belastinginspectie voerde sinds 2018 voor ongeveer 140 miljoen euro aan fiscale rechtzettingen uit, schrijft De Tijd. Veertien van de achttien eersteklassers waren destijds betrokken. Veel clubs en andere verdachten betwisten de claims of hopen dat bepaalde dossiers verjaren.

Nog tientallen miljoenen te innen

Volgens CD&V-Kamerlid Steven Matheï lopen er nog 47 fiscale dossiers. Hij dringt aan op een kordater optreden van de fiscus. “Waar de fiscus beslag legde of een deurwaarder inschakelde, is bijna 9 op de 10 euro binnengehaald”, klinkt het.

Ook strafrechtelijk sleept het dossier aan. Van de ongeveer vijftig verdachten heeft de grote meerderheid inmiddels een schikking getroffen met het gerecht. In drie grote strafzaken is er nog geen definitieve afhandeling en sommige betrokkenen zullen mogelijk de verjaring of de overschrijding van de redelijke termijn inroepen.

Nieuwe regels voor makelaars op komst

Matheï waarschuwt bovendien dat de controles op voetbalclubs na 2023 zouden zijn stilgevallen en dat meldingen van verdachte transacties sterk zijn teruggelopen. Hij wil dat de overheid de sector opnieuw strenger controleert. Vanuit het voetbal klinkt wel dat de fiscale conformiteit bij clubs intussen verbeterd is.

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Een ander pijnpunt zijn de makelaars, die voorlopig nog buiten het Belgische antiwitwaskader vallen. Matheï wil hen nu al opnemen in de wetgeving en hun registratie verplicht maken, in plaats van te wachten op het nieuwe Europese kader dat vanaf 2029 van kracht wordt. Volgens hem moet vooral worden voorkomen dat fraude en ondoorzichtige geldstromen de eerlijke concurrentie in het voetbal ondermijnen.