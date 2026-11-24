Kevin De Bruyne is terug in Manchester, maar zijn terugkeer naar het Etihad Stadium verloopt niet zonder spanningen. De middenvelder van Napoli neemt het dinsdagavond op tegen zijn ex-club Manchester City, maar haalde daags voor de Champions League-wedstrijd vooral om een andere reden het nieuws. Hij spaarde de Italiaanse pers niet na de commotie rond zijn vrouw Michèle.

Aanvankelijk verliep de persconferentie rustig. De Bruyne kreeg vragen over zijn positie op het veld en zijn eigen prestaties. Toen het gesprek echter verschoof naar de uitspraken van zijn vrouw en de daaropvolgende reacties in Italië, veranderde zijn toon helemaal.

De Bruyne legt schuld bij Italiaanse journalisten

"Daar ben ik echt geïrriteerd over. De Italiaanse pers heeft deze heisa gecreëerd", maakte de Rode Duivel duidelijk. Volgens hem hadden journalisten het volledige interview met Michèle in het Belgische magazine NINA moeten lezen voor ze conclusies trokken.

De gevolgen waren volgens De Bruyne bijzonder onaangenaam. "Toen ik in België was, kreeg ik plots slechte reacties binnen, net als mijn vrouw en familie. Er verschenen zelfs foto's van mijn huis online. Dat vind ik echt niet oké."

Privéleven moet privé blijven

De middenvelder maakte duidelijk dat hij zijn gezin buiten de mediaheisa wil houden. "Jullie weten niets over mijn leven en jullie mogen daar ook niets over weten. De mensen die met mij werken, weten dat ze daar niets over mogen zeggen", klonk het bijzonder scherp.

Lees ook... Manchester City-coach Maresca steekt loftrompet af over Kevin De Bruyne en geeft raad aan Napoli›

De commotie ontstond nadat Michèle in een interview aangaf dat ze liefst zo snel mogelijk opnieuw naar Limburg zou terugkeren. De Bruyne speelde jarenlang bij Manchester City en beleeft nu zijn eerste periode in Italië. Dinsdagavond staat hij opnieuw tegenover zijn voormalige werkgever, waar hij jarenlang uitgroeide tot een absolute publiekslieveling. De sportieve reünie dreigt zo overschaduwd te worden door de frustraties naast het veld.