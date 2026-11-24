Maandag was er nog even paniek omtrent de Europese verplaatsing van RSC Anderlecht naar Kreta. Door een staking in Griekenland zou de vlucht in het gedrang kunnen komen. Een dagje later lijkt alles te gaan koelen zonder blazen. En dus mogen ze weer opgelucht ademhalen op Neerpede.

Anderlecht hoeft zijn reisplanning voor de Europese verplaatsing naar OFI Kreta niet aan te passen. Volgens La Dernière Heure kan de vlucht van de Brusselaars woensdag gewoon landen in Heraklion, ondanks de sociale actie die op 25 november in Griekenland gepland staat.

Paars-wit vertrekt volgens schema naar Kreta

Bij Sporting Anderlecht werd wel bekeken of de selectie al dinsdagavond kon afreizen. Met een vervroegd vertrek had de groep het hotel nog voor de start van de staking kunnen bereiken, zonder risico op lastminutewijzigingen in de voorbereiding.

De Griekse vakbonden voeren actie rond koopkracht en lonen. Werknemers uit verschillende sectoren sluiten zich aan bij de staking, terwijl er ook hinder in het luchtverkeer wordt verwacht. En dus was de vraag: wat met Anderlecht?

Ongeveer 700 Anderlecht-fans reizen naar Kreta

Naar schatting 700 supporters van Anderlecht maken de verplaatsing naar het Griekse eiland. Een deel van hen ging al op zoek naar alternatieven, uit vrees voor mogelijke geschrapte vluchten. Voor de staf en spelers van Anderlecht verandert er voorlopig niets.



De club kan vasthouden aan het voorziene programma voor de Europese week, vermijdt een extra overnachting in Griekenland en kan zich normaal voorbereiden op de afspraak met OFI Kreta. Al blijft het natuurlijk met twee woorden spreken.