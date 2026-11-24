Grote zorgen om 18-jarig Belgisch toptalent: "Het ziet er niet goed uit"
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Ajax heeft aan de ruime 3-0-zege tegen ADO Den Haag mogelijk een stevige kater overgehouden. Jorthy Mokio moest in de slotfase geblesseerd naar de kant. De achttienjarige Belg had voordien nochtans zelf gescoord.
Ajax komt met bevestiging van slecht nieuws over Mokio
Bevestiging van het slechte nieuws omtrent Mokio. Zoals Ajax al vreesde, is het verdict voor Jorthy Mokio zwaar. De speler verliet dit weekend geblesseerd het veld tijdens de 3-0 overwinning op ADO Den Haag. De Amsterdamse club heeft bevestigd dat de Congolese international een kuitbeenbreuk heeft opgelopen.
Mokio is vandaag geopereerd en zal naar verwachting de komende vier maanden aan de kant staan. Hiermee komt er een abrupt einde aan het seizoen voor de 18-jarige; het voormalige toptalent – dat eerder uitblonk bij AA Gent – maakte grote indruk en had sinds de start van het seizoen al vier doelpunten op zijn naam staan. Hij zal naar verwachting pas eind maart weer inzetbaar zijn.
Jorthy Mokio successfully underwent surgery today for the fibula fracture he sustained last Sunday. The midfielder is expected to be unavailable for the next four months. Get well soon, Jorthy! 🫶 https://t.co/L0VfzRYG62— AFC Ajax (@AFCAjax) November 24, 2026
Ajax heeft aan de ruime 3-0-zege tegen ADO Den Haag mogelijk een stevige kater overgehouden. Jorthy Mokio moest in de slotfase geblesseerd naar de kant. De achttienjarige Belg had voordien nochtans zelf gescoord.
Mokio werd in de tachtigste minuut hard geraakt door Sekou Sylla en kon niet meer verder. Omdat Ajax al vijf keer gewisseld had, moesten de Amsterdammers de wedstrijd zelfs met tien spelers uitspelen.
Trainer Míchel vreest voor ernstige blessure
“Het ziet er ernstig uit. We zullen testen uitvoeren en hopen dat het meevalt, maar het lijkt erop dat we Mokio een tijdje zullen moeten missen”, vertelde trainer Míchel Sánchez. Ook tegenover de Nederlandse media stak hij zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken.
De overtreding zorgde ook bij ESPN-analist Arnold Bruggink voor grote verontwaardiging. “Als je dit aan voetballers vraagt, zullen ze allemaal zeggen dat dit een heel lelijke overtreding is”, oordeelde hij. Hij vond het bovendien onbegrijpelijk dat Sylla zonder kaart wegkwam.
Belangrijke week voor Ajax
De blessure komt op een bijzonder vervelend moment. Ajax speelt donderdag tegen FC Thun in de Conference League en trekt zondag naar Feyenoord voor De Klassieker. Mokio dreigt dus twee belangrijke afspraken te missen.
De Belg was tegen ADO nog een van de uitblinkers. Hij maakte de 2-0 en zit inmiddels aan vier competitiedoelpunten dit seizoen. Ajax won met 3-0 en staat tweede, op één punt van leider PSV.
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