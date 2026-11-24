Kevin De Bruyne is nog steeds speler van Napoli, maar zijn toekomst in Italië lijkt niet helemaal verzekerd. Sportief directeur Giovanni Manna liet zich voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City uit over de situatie van de Rode Duivel. Daarbij sloot hij niets uit op de transfermarkt.

"De Bruyne is een van onze spelers. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen en daarna is er nog een optie", vertelde Manna aan Sky Sport. De sportief directeur maakte echter meteen duidelijk dat er in het voetbal weinig garanties bestaan.

"We weten hoe de transfermarkt werkt. Alles kan gebeuren, maar we blijven rustig en zullen zien wat er komt", klonk het veelzeggend. Daarmee laat Napoli de deur op een kier voor verschillende scenario's rond de Belgische spelmaker.

De Bruyne opnieuw tegenover Manchester City

Voor De Bruyne was de confrontatie met Manchester City sowieso bijzonder. De middenvelder keerde terug naar de club waar hij jarenlang uitgroeide tot een absolute sterkhouder en tal van prijzen veroverde. Volgens Manna was de Belg bijzonder rustig in aanloop naar die wedstrijd.

"Hij is heel kalm over de aanloop naar deze wedstrijd. We waren hier vorig jaar ook al en het is geweldig voor hem om terug te keren na alles wat hij hier heeft gedaan", aldus de sportief directeur.

Napoli kijkt ook naar de toekomst

Manna kreeg ook vragen over andere mogelijke transferdossiers, waaronder dat van Scott McTominay. Hij bevestigde dat hij voor de wedstrijd nog een gesprek had met de zaakwaarnemer van de Schotse middenvelder, al ging het niet uitsluitend over voetbal.



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Voor Napoli ligt de focus voorlopig op de prestaties op het veld. De club wil de lijn van de recente wedstrijden doortrekken en daarna opnieuw de aandacht op de competitie richten. De uitspraken van Manna maken wel duidelijk dat ook het dossier-De Bruyne de komende maanden een aandachtspunt zal worden.