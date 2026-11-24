Ivan Leko wil er alles aan doen om opnieuw geschiedenis te schrijven met Club Brugge. Dan moet dus ook Liverpool voor de bijl als dat even kan. Makkelijk wordt het niet tegen de Engelse topclub, maar helemaal uitgesloten is niets meer na de resultaten in Eindhoven en dergelijke meer.

Met 9 op 12 staat Club Brugge helemaal tussen de mensen. Met een resultaat tegen Liverpool zouden ze al bijna zeker kunnen zijn van de top-24 en de volgende ronde, met een overwinning zouden ze zelfs kunnen meespelen voor de top-8.

Wie durft nog te zeggen dat dit blauw-zwart niet in staat is tot stunten tegen Liverpool? De Bruggelingen maakten afgelopen vrijdag nog indruk op bezoek bij Mechelen en wonnen er met 1-5, waardoor ze alvast in vorm lijken te zijn.

Ivan Leko heeft er duidelijk zin in

Een zichtbaar opgewekte Ivan Leko verscheen op de persconferentie in aanloop naar de galamatch van woensdagavond. De Kroaat kijkt uit naar de komst van Liverpool: "De match tegen Liverpool was een van de mooiste affiches waarop we konden hopen. We kennen de geschiedenis en er is een sterke band tussen beide clubs en hun supporters. We dromen ervan om het Belgische Liverpool te worden."

"Het is een prachtige wedstrijd om te spelen, maar samen met de staf proberen we de situatie niet groter te maken dan ze is. We zijn niet in de Champions League om gewoon mee te doen. We willen winnen en zullen er woensdag alles aan doen om dat te bereiken", vertelde Leko op zijn persconferentie volgens Het Laatste Nieuws.

Club Brugge dwingt respect af in Europa

Club Brugge heeft drie Champions League-zeges op rij achter de rug. Leko weet hoe snel het sentiment kan omslaan: "Voetbal draait om momentum. Ik herinner me nog dat na onze eerste wedstrijd tegen Aston Villa werd gezegd dat we geen enkele kans hadden. Nu winnen we drie keer op rij, pakken we negen op negen en plots wordt gezegd dat we voor de top acht moeten gaan. Dat hoort erbij."



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Toch geniet de trainer ook van het parcours dat blauw-zwart al heeft afgelegd: "Ik ben bijzonder trots dat mensen zeggen dat we een kans maken tegen ploegen uit de Premier League. Ik ben trots op de spelers en op hun prestaties tegen Aston Villa, Internazionale en PSV. We weten dat we dankbaar moeten zijn dat we hier staan, maar we willen tonen dat Belgisch voetbal aantrekkelijk is om naar te kijken en dat we wedstrijden kunnen winnen."

Liverpool blijft een tegenstander van formaat

"Ik ben trots, maar ik weet ook dat we een grote club zijn. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. We moeten nederig blijven en ons bewust zijn van onze kwaliteiten. Woensdag willen we opnieuw een klein mirakel realiseren", nuanceerde hij.

Leko spreekt dus bewust over een mirakel: "We zullen woensdag wat geluk nodig hebben. Liverpool moet een mindere dag hebben, onze doelman moet opnieuw beslissende reddingen verrichten en onze aanvaller moet scoren. Maar we geloven in onze kansen."