Jonathan Lardot, hoofd van het Referee Department, heeft bij DAZN opnieuw van zich laten horen. Zoals elke week is hij teruggekomen op de beslissingen van afgelopen week. Met daarbij toch ook heel wat dingen die hij echt wel goede beslissingen vond.

Over de strafschop in Anderlecht – OH Leuven was er uiteraard heel veel te doen en daar reageerde Lardot dan ook meteen zeer duidelijk op. Alhoewel? Het was voor hem geen strafschop, maar hij maakte wel een paar kanttekeningen bij de zaak.

Maar er waren nog veel meer fases waarover Lardot iets te zeggen had in Under Review. Te beginnen met een fase in Charleroi – STVV waar Koné in het slot van de wedstrijd uitkomt en rood pakt. “Dat is een goede en terechte beslissing.”

Rode kaart voor Koné van Charleroi tegen STVV is zeer duidelijk voor Lardot

“De doelman komt uit en maakt een fout. Zonder die fout heeft de aanvaller van STVV een open doelkans, dus het is een terechte beslissing en een duidelijke rode kaart”, opende Jonathan Lardot de debatten over die fase.

Waarop het ging over de mogelijke strafschoppen in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge op vrijdag. Eerst was er een trekfout van Dennis Praet op Tresoldi in de grote rechthoek van Mechelen. Toch viel er geen strafschop: “Het contact is er, maar de bal was nog niet in het spel. Dat moet zo zijn om een strafschop te fluiten. Het is een beetje kwestie van geluk voor Mechelen.”

Geen strafschoppen voor Club Brugge in Mechelen was de beste beslissing geweest volgens Lardot

Even later ging Dennis Praet in contact met Potts. Lambrechts wordt naar het scherm geroepen en fluit een strafschop: “Ik kan het zeker begrijpen dat hij dat doet op basis van de beelden. Er is zeker factueel een contact en dat was zo.”





“De vraag is vervolgens of we een VAR-tussenkomst verwachten voor zoiets. We vinden deze interventie een beetje te laag in vergelijking met ons technisch niveau. Dit zijn fasen die niet zwart-wit zijn en dus is er geen clear and obvious mistake van de ref. We willen hier dus eigenlijk geen tussenkomst van de VAR.”

En zo leren we ook dit weekend opnieuw veel bij van hoe het in het hoofd van de scheidsrechter toch ook niet altijd makkelijk kan zijn voor er een beslissing moet worden genomen. Het gaat ook allemaal snel en ook bij de VAR moeten beslissingen zo snel mogelijk worden genomen.