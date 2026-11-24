Romelu Lukaku heeft zijn afscheid bij de Rode Duivels nog niet helemaal verteerd. Dat blijkt uit een opvallende uitspraak van Radja Nainggolan, die naar eigen zeggen uitgebreid met zijn voormalige ploegmaat heeft gesproken. En wat brengt de toekomst? De analisten zijn het er niet helemaal over eens voorlopig.

In de podcast Ongefilterd vertelde Nainggolan dat Lukaku hem tijdens een telefoongesprek van een uur iets opvallends heeft toevertrouwd. “Hij zei tegen mij: ‘Radja, je mag enkel zeggen dat er een bommetje gaat ontploffen’.” Wat het precies zal gaan worden? Dat wilde of kon Nainggolan niet zeggen.

Vincent Mannaert reageerde zelf ook al en hoopt dat er misschien nog iets mogelijk is met of rond Lukaku. Hij legt de bal in het kamp van Big Rom "Het is aan hem om het initiatief te nemen. Forceren heeft geen zin. Romelu moet je niet onder druk zetten, je moet hem tijd geven. Uiteraard is dit anders dan bij een club. Daar zijn de spelers de volgende dag weer terug. Hier is de volgende interlandperiode pas in maart."

Romelu Lukaku de meest bepalende speler van de Rode Duivels ooit

"Hij is de meest bepalende speler van de Rode Duivels ooit én we kunnen hem nog gebruiken", aldus Stijn Stijnen. "Laat het nu bezinken, zou ik zeggen. Het gaat erover dat Mark van Bommel een bepaalde speelstijl heeft waar Lukaku minder tot zijn recht komt, maar daarom werd zijn rol nog belangrijker."

Olivier Deschacht vindt het heel jammer: "Hij had nu 94 doelpunten. Hij had dus de kaap van 100 goals kunnen halen, dat is ongezien. Als hij nog een jaar doordoet kon hij ook Jan Vertonghen inhalen. Dat laat hij allemaal vallen ... Dat is geen goed teken."

Wat sluimert er bij Romelu Lukaku en is er nog een terugkeer mogelijk?

Het is algemeen geweten dat er meer speelde dan geweten, ook het overleg met de voetbalbond over bepaalde zaken - denk bijvoorbeeld aan het kunnen afscheid nemen van zijn vader. Het had voor Deschacht dan weer op een andere manier gemoeten. "Het is gewoon jammer voor hem ook, het doet wat denken aan Cristiano Ronaldo en diens manier van afscheid nemen."



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Rest de vraag: kan Big Rom hier nog op terugkomen (als hij dat zou willen)? "Waarom niet? Tuurlijk wel!", opperde Stijnen meteen. "Ik hoop het alvast", aldus ook Deschacht. "Romelu moet graag gezien worden. Dan geeft hij gewoon alles. Dan wil hij er helemaal voor gaan."