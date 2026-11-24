Door de enkelblessure van Harry Kane speurt Bayern München naar extra aanvallende zekerheid voor de winter. Nicolò Tresoldi van Club Brugge zou op de radar staan, net als ex-Blauw-Zwart-spits Igor Thiago.

Club Brugge dreigt deze winter een stevig transferdossier op zijn bord te krijgen. Nicolò Tresoldi heeft volgens het Duitse Bild en de Italiaanse Gazzetta dello Sport de aandacht getrokken van Bayern München. De Duitse topclub bekijkt de markt voor een spits en zou daarbij ook de 22-jarige aanvaller van Blauw-Zwart volgen.

Bayern zoekt oplossing na blessure Kane

De zoektocht in München hangt samen met de blessure van Harry Kane. De Engelsman liep vrijdag tegen Keulen een probleem aan de linker­enkel op en moest al na twintig minuten naar de kant. Bayern-coach Vincent Kompany kan daardoor mogelijk tijdelijk niet rekenen op zijn vaste nummer negen.

Tresoldi geldt als een van de pistes die in Beieren worden onderzocht. Club Brugge zou voor zijn spits wel hoog in de boom zitten: er wordt een vraagprijs van 60 miljoen euro genoemd. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 35 miljoen euro. Ook AC Milan, de club waarvoor Tresoldi naar verluidt een zwak heeft, houdt zijn situatie in de gaten.

Ook Igor Thiago genoemd in München

Op de lijst van Bayern zou ook een oude bekende uit de Jupiler Pro League staan. Igor Thiago, die Club Brugge intussen heeft ingeruild voor Brentford, wordt eveneens genoemd als mogelijke optie. De Braziliaan maakte in Brugge indruk met zijn doelpunten en heeft zich ook in Engeland in de kijker gespeeld.

Verder circuleren de namen van Ricardo Pepi van PSV en Younes Ebnoutalib van Eintracht Frankfurt in de Duitse pers. Bayern zou ook naar AS Monaco kijken, waar Paris Brunner en Folarin Balogun onder contract liggen.



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Geen spoor naar De Ketelaere

Voor Kompany en zijn technische staf wordt het zoeken naar een profiel dat Kane kan vervangen of aanvullen. Charles De Ketelaere zou als Belgische optie op papier kunnen opduiken, maar de Rode Duivel is geen klassieke centrumspits. Bovendien linkt geen enkel concreet gerucht hem momenteel aan Bayern München.