De klachten wegens antisemitisme tegen Mohamed Ridouani zijn verworpen. De Leuvense burgemeester kreeg die na zijn beslissing om een Europese thuiswedstrijd van Union tegen het Israëlische Beer Sheva niet in het stadion van OH Leuven te laten plaatsvinden.

Union moest voor zijn Europese thuiswedstrijden uitwijken omdat het eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Voor duels tegen Celtic en Real Sociedad kon het terecht in Leuven, maar voor de confrontatie met Beer Sheva stak Ridouani een stokje voor de plannen.

Veiligheidsrisico's waren doorslaggevend

De burgemeester en de politie vreesden hevige pro-Palestijnse protesten, tegenbetogingen en mogelijke confrontaties met supporters van de Israëlische club. Zelfs een wedstrijd zonder publiek zou volgens hen de risico's rond het stadion en in de rest van de stad niet voldoende beperken.

De beslissing leidde tot stevige kritiek en bedreigingen aan het adres van Ridouani. Er werden ook twee klachten ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur wegens discriminatie en antisemitisme.

Geen sprake van antisemitisme

Minister Hilde Crevits (CD&V) verwerpt die klachten nu. “Nergens in het dossier blijkt dat deze maatregel is ingegeven door antisemitisme”, klinkt het bij VRT. Volgens haar was de beslissing gebaseerd op een concrete inschatting van de veiligheidsrisico's en niet op de Israëlische identiteit van de tegenstander.



Union vond uiteindelijk geen andere Belgische club die Beer Sheva wilde ontvangen. De Brusselaars speelden de wedstrijd daarom in Duitsland, in het stadion van een club uit de derde klasse en zonder publiek. Sportief liep dat goed af: Union won met 5-0.