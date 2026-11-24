Live. Transfernieuws 24/11: Essevee polst bij Matton
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Alle topscouts aanwezig op Jan Breydel voor Tresoldi & co: Club Brugge neemt héél stevig besluit
Woensdag staat er opnieuw een topduel op het programma in Jan Breydel. Club Brugge ontvangt dan grootmacht Liverpool. En dus zal ook de hele Europese top aanwezig zijn in het stadion om er het nodige scoutingswerk te gaan doen. (Lees meer)
Zulte Waregem polst bij Thomas Matton
Zulte Waregem is na het ontslag van coach Michael Beale op zoek naar een nieuwe T1. Afgelopen weekend nam Steve Colpaert de honneurs waar en werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Royal Antwerp FC. Mogelijk geven ze bij Essevee Colpaert op lange(re) termijn de kans om zich te bewijzen.
Maar volgens Het Nieuwsblad zouden ze toch ook nog naar andere coaches speuren. Daarbij zouden ze bij Thomas Matton zijn uitgekomen, die momenteel coach is bij de beloften van KAA Gent. Hij zou dan ook niet staan te springen richting een terugkeer naar de Gaverbeek en zou de boot vooralsnog afhouden.
Emre Mor stopt (voorlopig) met voetballen
"De wegen van N.E.C. en Emre Mor scheiden per direct. De 29-jarige vleugelspeler, die afgelopen zomer een tweejarig contract tekende bij N.E.C., heeft in goed overleg met de Nijmeegse club besloten om zijn carrière voorlopig te onderbreken en zich te richten op zijn gezondheid en welzijn", aldus NEC op haar webstek.
De aanvaller licht zijn besluit toe: "Sinds ik een klein jongetje was, heb ik maar één droom gehad: profvoetballer worden. Die droom mogen beleven heeft alles voor mij betekend. Ik heb altijd geprobeerd alles te geven voor de sport waar ik zoveel van houd. De afgelopen periode heb ik echter te maken gehad met enkele uitdagingen op het gebied van mijn gezondheid. Ik ben op een punt gekomen waarop ik naar mijn lichaam moet luisteren, mijn grenzen moet respecteren en mijn welzijn voorop moet stellen."
Voorlopig(?) afscheid van het voetbal
"Om die reden heb ik de moeilijke beslissing genomen om voorlopig afscheid te nemen van het professionele voetbal en me op mezelf te richten. Mijn liefde voor het voetbal zal nooit veranderen en ik blijf hoopvol over wat de toekomst mij mogelijk nog brengt."
Antwerp slaat stevig toe: linksachter voor drie jaar in huis
Hoe moet het verder met Royal Antwerp FC? Dat is de vraag van de week zo'n beetje na het pijnlijk puntenverlies van The Great Old op bezoek bij Zulte Waregem. Toch is er ook goed nieuws te melden bij stamnummer 1. Zo hebben ze een speler langer vastgelegd, waardoor die tot juni 2029 aan de club verbonden blijft. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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