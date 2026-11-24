Ruben van Bommel zou weleens voor een absolute toptransfer kunnen staan. De 22-jarige flankaanvaller maakt indruk bij PSV en volgens Valentijn Driessen ligt een vertrek na dit seizoen in de lijn der verwachtingen. Dat zou bovendien een recordtransfer kunnen opleveren voor de Nederlandse topclub.

De chef voetbal van De Telegraaf is bijzonder onder de indruk van de zoon van Mark van Bommel, die momenteel bondscoach van België is. In de podcast Kick-Off loofde hij vooral de combinatie van snelheid, balcontrole en overzicht bij de jonge aanvaller.

Recordverkoop voor PSV?

"Ik denk dat hij aan het einde van het jaar weg is. Die kan in alle grote competities mee. Het maakt niet uit of je hem in Engeland of Spanje zet", voorspelt Driessen. Collega Mike Verweij gaat zelfs nog een stap verder: "Het gaat een recordverkoop worden voor PSV."

Van Bommel staat nog tot medio 2030 onder contract in Eindhoven. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op 18 miljoen euro geschat. Met negen doelpunten en zes assists in 24 optredens heeft hij alvast stevige statistieken voorgelegd.

Vergelijking met Gakpo

Driessen ziet ook gelijkenissen en verschillen met Cody Gakpo, die PSV eerder voor een recordbedrag aan Liverpool verkocht. Gakpo is volgens hem momenteel doeltreffender, maar Van Bommel beschikt over meer snelheid en heeft nog groeimarge in zijn spel.



Ook zijn karakter valt op. "Hij blijft venijnig en gemeen. Dus wat dat betreft is hij een beetje een aardje naar zijn vaartje", aldus Driessen, die daarmee verwijst naar vader Mark. De Nederlandse analist verwacht dat de aanvaller nog verder zal groeien en mogelijk een bijzonder lucratieve transfer zal versieren.