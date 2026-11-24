Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft een opvallende beslissing genomen in de nasleep van de Afrika Cup-finale. Senegal wordt opnieuw uitgeroepen tot winnaar van het toernooi, ruim tien maanden nadat het de trofee na een eerdere uitspraak moest afstaan aan Marokko.

De Senegalese voetbalbond had beroep aangetekend tegen de beslissing van de Afrikaanse voetbalbond (CAF). Het TAS heeft dat beroep nu gegrond verklaard en het oorspronkelijke resultaat van de finale hersteld: een 1-0-zege voor Senegal.

Van veldverlaters naar juridische strijd

De finale in Rabat op 18 januari was bijzonder tumultueus verlopen. Nadat Marokko in de slotfase bij een 0-0-stand een strafschop kreeg, verlieten verschillende Senegalese spelers uit protest het veld. Aanvoerder Sadio Mané slaagde er uiteindelijk in zijn ploegmaats terug naar het terrein te krijgen. Brahim Díaz miste vervolgens de penalty.

In de verlenging bezorgde Pape Gueye Senegal alsnog de overwinning. De ploeg mocht zich voor de tweede keer in haar geschiedenis Afrikaans kampioen noemen, maar twee maanden later draaide de CAF die beslissing terug. Volgens de federatie hadden de Senegalezen de wedstrijd zonder toestemming van de scheidsrechter verlaten.

Het TAS oordeelt nu anders. Volgens het tribunaal had de scheidsrechter het spel hervat nadat beide ploegen opnieuw op het veld stonden en bereid waren verder te spelen. Daarmee waren de voorwaarden om de wedstrijd te hervatten volgens de arbitrage vervuld. De eerdere uitspraak van de beroepscommissie van de CAF wordt dan ook vernietigd.

Marokko legt zich niet zomaar neer bij verdict

De Afrikaanse voetbalbond heeft de uitspraak van het TAS aanvaard, maar bij Marokko is de reactie bijzonder scherp. De Marokkaanse voetbalbond zegt “met verbazing” kennis te hebben genomen van het verdict en stelt vragen bij de onafhankelijkheid van de procedure.



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Volgens de FRMF was er 48 uur voor de uitspraak nog contact tussen een van de TAS-arbiters en de Senegalese voetbalbond. Dat zou volgens de Marokkanen de integriteit en geloofwaardigheid van de arbitrageprocedure kunnen aantasten. De bond onderzoekt daarom alle mogelijke juridische stappen om de beslissing aan te vechten.