Trainers hebben een onzekere job, met name in de Jupiler Pro League. Als ze hopen om lang ergens op post te blijven, zijn ze in de Belgische competitie doorgaans aan het verkeerde adres. We vroegen de coach die dit seizoen de grote uitzondering vormt hoe hij daar naar kijkt. Fred Vanderbiest is vaste T1 bij KV Mechelen sinds 1 juli 2025: geen enkele andere coach op het hoogste niveau is al langer in die rol actief bij zijn club.

Deze maand alleen zagen zeven ploegen hun coach vertrekken: één coach wilde een stap hogerop zetten, een andere stapte zelf op en nog vijf anderen werden ontslagen. Antwerp en KV Mechelen zijn de enige ploegen uit de rechterkolom die nog dezelfde trainer hebben als in het begin van het seizoen. Bij Malinwa spraken ze uitdrukkelijk het vertrouwen in Fred Vanderbiest uit toen de club op de laatste plaats belandde.

"Dat is eigen aan voetbal", zegt Vanderbiest over de lawine aan trainersontslagen. "In de Belgische competitie nog iets meer dan ergens anders. Ik denk dat we nu op het niveau van Turkijke zitten, maar ik verdien niet wat de trainers in Turkije verdienen", grijnst hij.

Cynisch grapje over job als trainer

Als trainer weet je echter op voorhand dat een ontslag tot de mogelijkheden behoort. "Ik kon zelf ook al in de prijzen gevallen zijn dit seizoen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Je weet dat je onder druk komt als je in het voetbal drie keer verliest. Dat is eigen aan deze mooie job." Vanderbiest toont zich ook even cynisch. "Het is toch simpel om trainer te zijn? De ploeg opstellen en spelers klaarmaken: dat is allemaal simpel."

Hij dacht eigenlijk dat het zonder play-offs en met slechts twee degradatieplaatsen rustiger ging zijn. Hij heeft een verklaring waarom het anders gelopen is. "Je ziet wel dat er meer dan vorig seizoen door bepaalde ploegen reeksen worden neergezet van 0 op 15 of 0 op 18. In het systeem met de play-offs had je dat minder. Wij hebben ook zo'n reeks gehad met 3 op 21 en daarna ging het beter."

Reeksen die kunnen tellen in het huidige JPL-seizoen



Niet alleen in Mechelen is het seizoen een rollercoaster. "Westerlo had een slechte start en pakte daarna 13 op 15. Zulte Waregem had een goede start en pakte daarna 0 op 18. Dat zijn wel reeksen die kunnen tellen. La Louvière is ook een voorbeeld. Het is bizar. Je hebt ups en downs, maar vorig seizoen, met het systeem van de play-offs, waren de resultaten regelmatiger."