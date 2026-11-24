Na de hetze: Boterberg - Bourdeaud'hui ... opnieuw een duo voor Super Sunday, ook deze refs in actie
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De scheidsrechters voor de komende speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekend. Alle ogen zijn zondag gericht op verschillende topaffiches. We mogen spreken van een Super Sunday en dan is het opvallend dat ook het duo Boterberg - Bourdeaud’hui opnieuw een rol krijgen.
De arbitrage ligt opnieuw onder vuur na Anderlecht-OH Leuven. Niemand begrijpt bijvoorbeeld waarom VAR Jan Boterberg zijn collega Simon Bourdeaud’hui niet naar het scherm riep voor de omstreden strafschop voor Anderlecht, die uiteindelijk over winst en verlies zou beslissen.
Veel te doen over wedstrijd tussen Anderlecht en OH Leuven
Het duo lag eerder al onder vuur na de Waalse derby, waarin volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot eveneens fouten werden gemaakt. Scheidsrechters kunnen, net als spelers, mindere periodes kennen. Dan zijn er soms wel sancties.
Een scheidsrechter die uit vorm is, kan volgens Breda tijdelijk naar wedstrijden in tweede klasse worden gestuurd om opnieuw vertrouwen op te doen en uit de schijnwerpers te blijven. Volledig aan de kant schuiven gebeurt zelden.
Boterberg en Bourdeaud’hui opnieuw samen in actie
Toch is het opvallend dat hetzelfde duo ook aankomend weekend in actie zal komen, want Jan Boterberg moet deze keer als ref de wei in en Simon Bourdeaud’hui zit in de VAR voor het duel tussen STVV en KRC Genk op zondagnamiddag.
Bram Van Driessche trekt naar Sclessin voor het duel tussen Standard en Club Brugge, terwijl Lawrence Visser op de Bosuil wordt verwacht voor Antwerp-Anderlecht. Nicolas Laforge sluit de speeldag af met Union Saint-Gilloise tegen KAA Gent.
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Alle aanduidingen op een rijtje:
27/11/2026 – 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.V. KORTRIJK
Referee: Anthony Letellier
Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez
Assistant Referee 2: Christophe Battiston
Fourth Official: Nicolas Laforge
VAR: Lothar D'Hondt
AVAR: Bert Verbeke
Referee Observer: Ermaild Mataj
28/11/2026 – 16:00 K.V.C. WESTERLO – RAAL LA LOUVIERE
Referee: Wesli De Cremer
Assistant Referee 1: Wouter Cochet
Assistant Referee 2: Tom Vanpoucke
Fourth Official: Dunken Van De Velde
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Bryan Bijnens
Referee Observer: Christophe Snoeck
28/11/2026 – 18:15 CERCLE BRUGGE K.S.V. – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Referee: Massimiliano Ledda
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Julien Biron
Fourth Official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Melissa Lejear
Referee Observer: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
28/11/2026 – 20:45 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN
Referee: Jasper Vergoote
Assistant Referee 1: Michael Geerolf
Assistant Referee 2: Martijn Tiesters
Fourth Official: Michiel Allaerts
VAR: Brent Staessens
AVAR: Gianni Seeldraeyers
Referee Observer: Mario Vanlommel
28/11/2026 – 20:45 LOMMEL SK – S.V. ZULTE-WAREGEM
Referee: Wim Smet
Assistant Referee 1: Michiel De Cuyper
Assistant Referee 2: Gilles De Beuckelaer
Fourth Official: Tim De Keyzer
VAR: Bert Put
AVAR: Ken Vermeiren
Referee Observer: Yenthe Boogaerts
29/11/2026 – 13:30 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.R.C. GENK
Referee: Jan Boterberg
Assistant Referee 1: Kevin Monteny
Assistant Referee 2: Kevin Debeuckelaere
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Michele Seeldraeyers
Referee Observer: Roel Bensch
29/11/2026 – 16:00 R. ANTWERP F.C. – R.S.C. ANDERLECHT
Referee: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Ruben Wyns
Assistant Referee 2: Jo De Weirdt
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Mathias Hillaert
Referee Observer: Dieter Van Esch
29/11/2026 – 18:30 R. STANDARD DE LIEGE – CLUB BRUGGE K.V.
Referee: Bram Van Driessche
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Quentin Lesceux
Fourth Official: Kevin Van Damme
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Thibaud Nijssen
Referee Observer: Glenn Claes
29/11/2026 – 19:15 R. UNION ST-GILLOISE – K.A.A. GENT
Referee: Nicolas Laforge
Assistant Referee 1: Laurent Conotte
Assistant Referee 2: Vito Di Vincenzo
Fourth Official: Lothar D'Hondt
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Nico Claes
Referee Observer: Niels Bossuyt
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