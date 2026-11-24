Tien maanden na de veelbesproken finale tussen Senegal en Marokko heeft het Internationaal Sporttribunaal een uitspraak gedaan. De Lions de la Teranga worden opnieuw als winnaar uitgeroepen. Marokko is zijn Afrika Cup opnieuw kwijt op die manier.

Op 18 januari veroverde Senegal de Afrika Cup ten koste van gastland Marokko. Die finale verliep bijzonder chaotisch: verschillende Senegalese spelers hadden het veld verlaten uit protest tegen een beslissing van de scheidsrechter.

In maart draaide de beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalbond CAF die uitslag echter terug. Senegal raakte zijn titel kwijt, terwijl Marokko via een forfaitzege tot kampioen werd uitgeroepen. De Atlasleeuwen beriepen zich daarbij op artikels 82 en 84 van het reglement van de Afrika Cup: een ploeg die zonder toestemming van de scheidsrechter het veld verlaat, verliest normaal gezien met forfaitcijfers.

Sporttribunaal draait beslissing terug

Het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne ziet de zaak anders. Het TAS heeft de beslissing van de CAF woensdag unaniem vernietigd, waardoor Senegal opnieuw de titel krijgt die het op het veld had veroverd.

"Na het onderzoeken van de argumenten van beide partijen oordeelde het arbitragepanel dat de beslissing om de wedstrijd te hervatten of stop te zetten uitsluitend onder de bevoegdheid van de scheidsrechter viel", meldt het TAS in het officiële communiqué.

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"Door te fluiten voor de hervatting van de wedstrijd, was de scheidsrechter van oordeel dat aan de nodige voorwaarden daarvoor was voldaan: beide teams waren terug op het veld en hadden allebei hun intentie uitgesproken om de wedstrijd verder te zetten", klinkt het verder.