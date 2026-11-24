Vincent Kompany heeft zich uitgesproken over het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. De coach van Bayern München werd tijdens zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen Lille OSC gevraagd naar het nakende afscheid van de Belgische topschutter. Hij leek aanvankelijk zelfs niet op de hoogte te zijn.

"Is dat volledig officieel?", reageerde Kompany verrast. "Ik moet eerlijk zijn: ik heb me vooral met mijn wedstrijden beziggehouden en niet alle details gevolgd van wat er allemaal gecommuniceerd is."

Kompany plaatst Lukaku bij de legendes

Daarna had de Bayern-coach wel bijzonder mooie woorden over voor zijn voormalige ploegmaat bij de nationale ploeg. "Lukaku is een van de legendes van het Belgische voetbal en van de nationale ploeg. Het was heel mooi om zijn ontwikkeling mee te mogen maken", klonk het.

Kompany wees daarbij ook op de indrukwekkende doelpuntenproductie van Big Rom. Lukaku sluit zijn internationale carrière af met maar liefst 94 doelpunten voor België. "Toen ik bij de Rode Duivels begon, stond het record op een dertigtal doelpunten. Laat ons dat vooral in perspectief plaatsen", benadrukte hij.

"Alleen het positieve onthouden"

Volgens Kompany moet vooral het grotere plaatje onthouden worden wanneer er wordt teruggeblikt op de interlandcarrière van Lukaku. "Weg met de details en alleen het grotere geheel moet behouden blijven. We moeten hem de plaats geven die hij verdient, en dat is naast de Eden Hazards van deze wereld."

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De twee deelden jarenlang lief en leed bij de Rode Duivels en maakten deel uit van de Belgische Gouden Generatie. Kompany was bovendien een belangrijke inspiratiebron voor Lukaku, die met zijn 94 doelpunten een indrukwekkend hoofdstuk in de geschiedenis van de nationale ploeg afsluit.