De Belgische voetbalbond heeft de scheidsrechters voor komend weekend bekendgemaakt. De aanstelling voor Standard - Club Brugge zorgt in Luik nu al voor heel wat reacties. Daar zit een titelbepalende situatie van acht jaar geleden voor iets tussen.

Het Referee Department heeft beslist: Bram Van Driessche leidt zondag de wedstrijd tussen Standard en Club Brugge. Aan de boorden van de Maas valt die keuze niet bepaald in goede aarde. Ook over de beslissing om onder meer Boterberg als ref te zetten na de hetze van afgelopen weekend is deining.

Alle refs hebben hun wedstrijd toegewezen gekregen. Van Driessche speelde acht jaar geleden namelijk een opvallende rol in een bijzonder bepalende fase op Sclessin. Een moment dat Standard volgens velen de titel kostte en Club Brugge net in poleposition zette.

Een omstreden gelijkmaker in Luik

Standard, toen onder leiding van Ricardo Sa Pinto, was in die Play-offs bezig aan een indrukwekkende remonte. De Rouches konden Club Brugge van Ivan Leko nog voorbijsteken, nadat de Bruggelingen een eerder matig seizoenseinde hadden gekend.

In Luik stonden beide ploegen tegenover elkaar in een duel met grote gevolgen voor de titelstrijd. Konstantinos Laifis had Standard vroeg op voorsprong gezet, maar vlak voor rust bracht Jelle Vossen Club Brugge weer langszij. Vooral die gelijkmaker bleef nazinderen.

Handbal van Vormer zette titelstrijd op zijn kop

Ruud Vormer raakte bij een sliding, waarmee hij een verdedigende tussenkomst van Uche Agbo wilde vermijden, duidelijk de bal met zijn arm. Hij bracht de bal vervolgens opnieuw in het spel en bediende Vossen, die maar hoefde af te werken.





De VAR riep Van Driessche naar het scherm met de bedoeling het doelpunt te laten annuleren. Tot verbazing van Standard bleef de scheidsrechter echter bij zijn oorspronkelijke beslissing: de goal telde. De score veranderde daarna niet meer, waardoor Club Brugge na afloop van de Play-offs de titel pakte.

Van Driessche floot sindsdien nog meermaals wedstrijden van Standard, ook op Sclessin. Dit weekend staat hij echter voor het eerst opnieuw aan het roer van een Standard - Club Brugge. De reacties zijn nu al talrijk en de druk zal bijzonder groot zijn.