In de tweede nationale van het Belgisch Amateurvoetbal stonden dit weekend opnieuw een paar pittige wedstrijden op het programma. Daarbij werd er ook onder meer gespeeld tussen KV Diksmuide Oostende en Zulte Waregem. Die match lijkt nu een staartje te kunnen krijgen.

KV Diksmuide Oostende en Zulte Waregem B hielden elkaar op een 2-2 gelijkspel op zaterdag. Daardoor zagen de Kustboys Aalst-Lede tot op twee punten naderen. Voorde-Appelterre verloor dan weer van Hogerop Kalken en miste zo de kans om aan de leiding te komen.

Klacht na teveel wisselmomenten van Zulte Waregem tegen Oostende

Maar mogelijk wordt KV Diksmuide Oostende alsnog steviger leider. De club diende een klacht in bij Voetbal Vlaanderen na het 2-2-gelijkspel van zaterdag tegen Jong Essevee om een opvallende reden.

Volgens de kustploeg gebruikten de bezoekers een wisselmoment te veel. Op het uur voerde Bart Plasschaert een dubbele wissel door. Akif Avci en Wilguens Paugain gingen beide naar de kant, maar aanvankelijk kwam maar één Jong Essevee-speler (Pieter Moens) het veld in, weet Het Nieuwsblad te melden.

Wat gaat de Belgische Voetbalbond doen met deze klacht?

De tweede Waregemse invaller moest even terug naar de bank door een situatie met een scheenbeschermer. Even later kwam hij wél ingevallen, maar volgens KV Diksmuide Oostende zou dat een extra wisselmoment geweest zijn – goed voor vier wisselmomenten in totaal.



En dus krijgt de match dus nog een stevig staartje. Het laatste waard is in ieder geval nog niet gezegd over de zaak. Tot op heden is er nog geen uitspraak gekomen, maar de zaak zal snel behandeld worden vermoeden we.