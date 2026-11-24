De arbitrage ligt opnieuw onder vuur na Anderlecht-OH Leuven. Ex-scheidsrechter Stéphane Breda begrijpt niet waarom VAR Jan Boterberg zijn collega Simon Bourdeaud’hui niet naar het scherm riep voor de omstreden strafschop.

Breda stelt zich grote vragen bij de impact van de videoref. “Met de beelden zou je aan 100 procent juiste beslissingen moeten zitten, of daar toch heel dicht bij moeten komen. Dat is niet het geval en dat stoort me.”

Breda hekelt VAR met twee snelheden

Volgens de voormalige arbiter is er bovendien geen gelijke behandeling in alle wedstrijden. Het aantal beschikbare camera's verschilt per stadion en affiche. “In de huidige situatie worden niet alle wedstrijden op een gelijkwaardige manier behandeld”, merkt hij op bij Sudinfo.

Ook Bourdeaud’hui en Boterberg staan opnieuw in de belangstelling. Het duo lag eerder al onder vuur na de Waalse derby, waarin volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot eveneens fouten werden gemaakt. Breda benadrukt wel dat scheidsrechters, net als spelers, mindere periodes kunnen kennen.

Welke sancties riskeren de scheidsrechters?

Een scheidsrechter die uit vorm is, kan volgens Breda tijdelijk naar wedstrijden in tweede klasse worden gestuurd om opnieuw vertrouwen op te doen en uit de schijnwerpers te blijven. Volledig aan de kant schuiven gebeurt zelden.

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Breda noemt het bovendien een ongelukkig toeval dat opnieuw dezelfde namen centraal staan. Hij is wel voorstander van vaste teams van scheidsrechter en VAR, zoals de voetbalbond wil invoeren. “Door hen samen te brengen, vermijd je of beperk je de onderlinge concurrentie.”